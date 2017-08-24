Прогноз: на аренде жилья много не заработаешь

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ru.DELFI.lt
четверг, 24 августа 2017 г. 14:33
Еще совсем недавно банки и эксперты считали приобретение жилья для аренды привлекательной инвестицией, однако после того, как на этот рынок хлынули инвесторы, прибыльность такой деятельности снизилась. Из трех крупных городов Литвы жилье для аренды сейчас самое привлекательное в Клайпеде.
Daugiabutis Vilniuje
© DELFI / Andrius Ufartas

В Каунасе и Вильнюсе такие инвестиции стали менее прибыльными. Прибыль снижается как в секторе долгосрочной, так и в секторе краткосрочной аренды (эта сфера еще недавно считалась стабильной).

"Прибыльность краткосрочной аренды снижается третий год подряд. Жилье дорожает, а цены из-за конкуренции снижаются. Сегодня инвестиции в жилье для краткосрочной аренды в столице дает прибыльность около 8% в год. Это лишь немногим больше, чем долгосрочная аренда", – сказал Томас Грижас представитель airbnb.com в Литве.

По его подсчетам, только в Вильнюсе туристам активно сдают около 1000 объектов.

Такая же тенденция наблюдается в секторе долгосрочной аренды. Причина - насыщенный рынок. Несмотря на то, что продажи жилья замедляются как в Вильнюсе, так и в Клайпеде, однако цена на жилье пока не снижается. И только в Клайпеде увеличивается цена на аренду.

По данным Ober-Haus, на рынке аренды популярны 2-ые квартиры. Стоимость аренды такого жилья в Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде в 2011–2016 гг. в среднем увеличилась на треть.

Сейчас цены на аренду, в отличие от цен на жилье, больше не растут или растут медленнее, чем цены на жилье.

Самые яркие перемены фиксировались в столице. Стоимость аренды 2-ой квартиры за год в Вильнюсе осталась стабильной, а цены на такое жилье в среднем увеличились больше чем на 8%.

Та же тенденция фиксируется и в Каунасе.

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Еще совсем недавно банки и эксперты считали приобретение жилья для аренды привлекательной инвестицией, однако после того, как на этот рынок хлынули инвесторы, прибыльность такой деятельности снизилась. Из трех крупных городов Литвы жилье для аренды сейчас самое привлекательное в Клайпеде.

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