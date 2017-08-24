Прогноз: на аренде жилья много не заработаешь

В Каунасе и Вильнюсе такие инвестиции стали менее прибыльными. Прибыль снижается как в секторе долгосрочной, так и в секторе краткосрочной аренды (эта сфера еще недавно считалась стабильной).
"Прибыльность краткосрочной аренды снижается третий год подряд. Жилье дорожает, а цены из-за конкуренции снижаются. Сегодня инвестиции в жилье для краткосрочной аренды в столице дает прибыльность около 8% в год. Это лишь немногим больше, чем долгосрочная аренда", – сказал Томас Грижас представитель airbnb.com в Литве.
По его подсчетам, только в Вильнюсе туристам активно сдают около 1000 объектов.
Такая же тенденция наблюдается в секторе долгосрочной аренды. Причина - насыщенный рынок. Несмотря на то, что продажи жилья замедляются как в Вильнюсе, так и в Клайпеде, однако цена на жилье пока не снижается. И только в Клайпеде увеличивается цена на аренду.
По данным Ober-Haus, на рынке аренды популярны 2-ые квартиры. Стоимость аренды такого жилья в Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде в 2011–2016 гг. в среднем увеличилась на треть.
Сейчас цены на аренду, в отличие от цен на жилье, больше не растут или растут медленнее, чем цены на жилье.
Самые яркие перемены фиксировались в столице. Стоимость аренды 2-ой квартиры за год в Вильнюсе осталась стабильной, а цены на такое жилье в среднем увеличились больше чем на 8%.
Та же тенденция фиксируется и в Каунасе.