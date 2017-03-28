Прогноз: экономический рост Литвы и Латвии будет самым быстрым в Балтии

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BNS
вторник, 28 марта 2017 г. 11:02
Экономический рост Литвы и Латвии в этом году составит по 3% и будет самым быстрым в странах Балтии, прогнозируют аналитики крупнейшей в странах Северной Европы и Балтии финансовой группы Nordea.
© Shutterstock nuotr.

Между тем в Эстонии прирост составит 2,5%, отмечается в обнародованном во вторник экономическом обзоре Economic Outlook.

Главный экономист банка Nordea Жигимантас Маурицас говорит, что стимулировавшее в последнее время рост экономики внутреннее потребление постепенно выдыхается и основным двигателем развития станет возрождение экспорта и инвестиций.

"Частное потребление останется важным двигателем роста экономики, но оно достигло своего пика уже в 2015-2016 гг. Однако ускорятся инвестиции и экспорт. Инвестиции возрастут благодаря средствам ЕС и улучшению настроений у инвесторов, а экспорт должен возрасти на рынки Скандинавии, Германии и США", - отметил на интернет-конференции во вторник Маурицас.

BNS
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Прогноз: экономический рост Литвы и Латвии будет самым быстрым в Балтии (27)

Žygimantas Mauricas
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