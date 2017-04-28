Профессор социологии рассказал о двух сценариях, которые ожидают Литву

В 2060 году в Литве будет проживать 2 млн. жителей, из которых около половины будут пенсионного возраста. Общество будет быстро стареть, поэтому будет не хватать квалифицированной рабочей силы. Такие печальные прогнозы рисует профессор Богуслав Гружевский.

«У меня нет хороших новостей, но это не означает мрачную перспективу», - сказал профессор социологии, директор Института исследований рынка труда Б.Гружевский на Торговом форуме.

Он отметил, что, согласно обновленному прогнозу Eurostat, в 2060 году в Литве останется 2 миллиона жителей, из которых 800 000 будут люди пенсионного возраста. Согласно тенденциям 2011 - 2016 годов, в Литве уже совсем скоро останется 2,5 миллиона жителей, это произойдет примерно через десятилетие - в 2027 - 2029 годах. Четверть из них будет пенсионного возраста.

Гружевский пояснил, что население так резко уменьшается, потому что уже теперь с каждым годом в Литве на 10 000 меньше граждан, что вызвано низкой рождаемостью и высокой смертностью. Кроме того, в среднем 20 000 жителей эмигрируют ежегодно.

«Это минус 30 000 человек каждый год. Что важно - молодые люди уезжают», - подчеркнул он. По данным статистики, большинство эмигрантов — литовцы в возрасте 25-34 лет, их доля составляет 32,7% от всех эмигрантов 2016 года.

Кроме того, ученый отмечает, что в январе — феврале 2017 года отъезд декларировали 13 900 литовских граждан, тем временем в 2016 году за тот же период - только 6 300 человек.

«Обратите внимание на то, что демографические процессы - это последствия экономической ситуации и наших действий. Все, что у нас есть - мы сделали своими собственными руками», - сказал он.

Впрочем есть и менее негативные тенденции.

«Снижение безработицы. Уровень безработицы в Литве в целом довольно успешно снижается, сейчас средний показатель похож на средние данные по ЕС - около 9%.

Тем не менее, он указывает на то, что с 2015 года на Бирже труда больше вакансий, чем безработных. Наиболее заметно чувствуется нехватка специалистов и квалифицированных рабочих.

«Уже тогда работодатели заявили, что нехватка рабочих является важной проблемой. А низкая заработная плата - еще один показатель того, почему работников будет труднее привлечь», - сказал он.

Учитывая тот факт, что общество становится все старше, будет не хватать рабочей силы, квалифицированных рабочих, по словам Б.Гружевского, нужно уделять больше внимания развитию системы занятости пожилых людей.

Два сценария

Гружевский представил два сценария будущего: оптимистический и пессимистический.

Согласно оптимистичному сценарию, если будут созданы условия и приняты правильные решения, ожидается рост благосостояния населения, повысится уровень грамотности, снизится общий прирост населения, но и для улучшатся условия труда. Работа может гибко сочетается с отдыхом.

Пессимистический сценарий звучит не так привлекательно: будет расти дифференциация уровня жизни, уменьшится объем оплачиваемой работы, общество будет быстро стареть, будут расти социальная напряженность и конфликты.

«Мы не можем сказать, что мы достигнем и того и этого, как постелим, так и будем спать. С одной стороны - может быть золотой век, мы будем работать легче и больше, с другой стороны - будет трудно найти работу, будет больше напряженности, проблем», - сказал он.

По его словам, кризис трудовых ресурсов ощущается уже в настоящее время. В 2020 году в мире будет ощущаться нехватка около 85 миллионов квалифицированных специалистов.