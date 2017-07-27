Проект HBO в Литве оставит не менее 7 млн. евро

Планирующиеся американским телеканалом HBO съемки минисериала о Чернобыльской ядерной катастрофе оставят в Литве не меньше средств, чем снимавшийся здесь крупный проект британской национальной вещательной компании "Война и мир".

Смета последнего составила 7 млн. евро, заявила действующий продюсер компании Baltijos filmu paslaugos Линета Мишейките, которая сотрудничает с американцами.

о ее словам, представители HBO уже посетили Литву, которая победила в конкурентной борьбе за этот проект Венгрией, осмотрели возможные места съемок, однако прочие детали будут известны после встречи с режиссером сериала Джоном Ренком. Режиссер и основной художник фильма до конца лета планируют посетить Литву.

Хотя бюджет фильма будет согласовываться до конца года, уже сейчас ясно, что смета не будет меньше, чем у сериала BBC , снятого в 2015 году в Литве по роману Льва Толстого "Война и мир".

"Я точно знаю, что будет пятичасовой большой фильм, масштабы съемок будут похожи на проект "Войны и мира", его снимали 17 недель, "Чернобыль" будет сниматься 16 недель.

По словам Л. Мишейките, хотя в сериале "Чернобыль" не будет таких массовых сцен, создатели столкнутся с другими вызовами, например, как вернуть изменившемуся микрорайону облик 1985 года.

Она также сообщила, что подготовка к съемкам должна начаться уже в ноябре, а съемки - в марте - начале апреля, хотя если будут зимние сцены, то и раньше.