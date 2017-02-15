Продолжаются работы по сносу самого большого здания-привидения в Каунасе

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ru.DELFI.lt
среда, 15 февраля 2017 г. 14:45
Vičiūnų grupė в декабре начала снос здания-привидения в Каунасе - недостроенной гостиницы "Республика", сообщается в пресс-релизе компании.
Griovimas įpusėjo
© J.Danielevičiaus nuotr.

При помощи тяжелой техники, поднятой на здание, специалисты уже выполнили большую часть сложных работ. Через несколько месяцев на месте этого здания начнется строительство бизнес-центра Magnum.

"Сейчас – переломная точка в процессе, мы видим плоды проделанной работы. Сложнее всего было сносить крышу здания, углы и этажи с коммуникациями и инфраструктурой.

Большую часть таких работ мы завершили, сейчас дело продвигается быстрее, поэтому жители видят, как здание буквально уменьшается на глазах, меняя панораму Каунаса", – сказал глава Vičiūnų grupė Шарунас Матийошайтис.

Напомним, что снос 42-метрового здания был начат в декабре прошлого года, когда на здание подняли три экскаватора.

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Бизнес

Продолжаются работы по сносу самого большого здания-привидения в Каунасе (3)

Griovimas įpusėjo
Vičiūnų grupė в декабре начала снос здания-привидения в Каунасе - недостроенной гостиницы "Республика", сообщается в пресс-релизе компании.

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