Продажи грузовиков в январе выросли во всех странах Балтии

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BNS
четверг, 23 февраля 2017 г. 11:37
В первом месяце этого года продажи грузовых машин росли во всех трех Балтийских странах, свидетельствуют данные Ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA).
MAN sunkvežimis TGX
© Gamintojo archyvas

В Литве, которая в прошлом году фиксировала самый большой рост продаж грузовиков, в январе были проданы 268 грузовых машин - на 5,1% больше, чем в январе 2016 года, когда были проданы 255 грузовиков.

В Латвии продажи грузовиков за год выросли на 17,8% до 126, а в Эстонии - на 35,5% до 164.

Во всем Евросоюзе рынок грузовиков за год вырос на 3,9% до 23 тысячи 200.

В январе в Литве продажи всех видов коммерческого транспорта, включая автобусы и легковые грузовики, выросли на 5,1% до 511, в Латвии они снизились на 5,5% до 274, в Эстонии - выросли на 16,2% до 553.

В целом рынок коммерческого транспорта в ЕС за год вырос на 8,2% до 173 тысяч 600.

BNS
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