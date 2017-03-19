Продавцы подержанной одежды наблюдают новую тенденцию

10-15 лет назад в Друскининкай действовало больше 10 секонд-хендов, сейчас их осталось всего несколько.

Тон в этом деле и цены задает магазин сети Humanа, действующей по всей Литве, однако директор магазина сказала, что ей запрещено общаться с журналистами и направила к руководству компании. Но поскольку речь идет о специфике Друскининкай, смысла с руководством встречаться нет.

В центре города, рядом с ТЦ Aidas открылся новый секонд-хенд OK, он недавно начал работать, поэтому его продавец пока не может что-то рассказать о специфике своей работы.

Более разговорчивым был владелец небольшого секонд-хенда на ул. П.Цвиркос Сигитас Якштас. На вопрос, часто ли в магазин приходят гости курорта, он заметил, что в Белоруссии тоже есть секонд-хенды.

"В Литве поношенная одежда дешевле. Иногда белорусы покупают ее в Друскининкай, а потом перепродают у себя. Разница в цене немалая. Иногда евреи покупают, но дешевое и немного, а россияне, особенно москвичи, заглянут: "ой, это секонд-хенд", и бегут дальше. В Друскининкай отдыхают богатые россияне, они дешевую одежду не покупают", – сказал предприниматель.

На вопрос, как влияет на бизнес наличие Snow arenа, Якштас сказал, что зимой всегда старается привезти лыжные костюмы, комбинезоны, но особого спроса на них не замечает. Он признал, что цены на дешевую одежду диктуют большие магазины, такие как Humanа.

10 лет назад молодежь стеснялась признавать, что носит одежду из секонд-хенда, над теми, кого замечали в секонд-хендах, смеялись, сейчас эта мода практически исчезла.

Якштас заметил, что некоторые покупатели даже не прикасаются к поношенной обуви зато покупают одежду, даже нижнее белье.

Заходить в секонд-хенды больше всего стесняются люди, у которых мало денег, а состоятельные горожане часто заходят и не стесняются рыться в ящиках с дешевой одеждой.

"Заходят даже люди, занимающие высокие посты. Фамилии упоминать не буду, это было бы неэтично. Я и сам пока этим бизнесом не занимался, по-другому к этому относился", – рассказал Якштас, который работает в своем магазине сам, не нанимает продавцов. Кроме того, ему не надо арендовать помещение, свою торговую палатку он поставил на участке, принадлежащем родителям.