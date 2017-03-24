Пристав: вероятность уплаты "Газпромом" всего штрафа - низкая

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BNS
пятница, 24 марта 2017 г. 13:00
Пристав, которая должна взыскать самый штраф, назначенный в Литве за нарушения конкуренции - почти 36 млн. евро - с российского "Газпрома", скептически оценивает возможности государства получить все эти деньги.
© Reuters/Scanpix

По словам Ирены Белячич, литовские приставы могут взыскать только находящиеся в Литве имущество или средства "Газпрома", а сделать это за рубежом будет проблематично.

И.Белячич говорит, что принудительное взыскание имущества производится быстро, так что уже на следующей неделе будет ясно, есть ли у "Газпрома" в Литве имущество или деньги.

"Изучив представленный Советом по конкуренции (СК, антимонопольная служба) материал, я выполнила предусмотренные законом действия по осуществлению взыскания. На сегодняшний день не могу их комментировать, поскольку обнародование точной информации может осложнить принудительное взыскание", - сказала И. Белячич BNS.

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По ее словам, можно взыскать только находящееся в Литве имущество "Газпрома", а вероятность получить в Литве всю сумму штрафа низка: "Я работаю приставом с 1994 году, такой суммы еще не было. Вероятности получить всю сумму точно нет, частично - возможно. Что касается части (суммы штрафа), то это тоже сложно, потому что наши полномочия ограничены".

Как сказала пристав, после завершения взыскания имущества в Литве СК должен обратиться в Минюст с тем, чтобы он инициировал взыскание остальной суммы штрафа в России или другом государстве мира.

Министерству придется обращаться в российский суд, решением которого приставу страны будет предписано взыскать остальное имущество.

Крупнейший в истории Литвы штраф (35,651 млн. евро) - СК назначил "Газпрому" в октябре 2014 года.

23 декабря прошлого года Главный административный суд Литвы окончательно утвердил решение антимонопольной службы.

BNS
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