Prisma тихо покинула Литву раньше срока

Несмотря на то, что финская компания SOK в начале мае сообщила, что магазины Prisma будут закрыты в июне, на деле магазины закрылись уже 22 мая.

В пресс-релизе компании от 3 мая сообщалось, что SOK приняла решение прекратить деятельность Prisma в Латвии и Литве, однако в Литве магазины тихо закрылись в мае.

Об этом магазины сообщили на своем сайте 22 мая, в день закрытия.

"Prisma" paskelbė apie uždarymą

Коммерческий директор компании Ханну Хоуни сказал DELFI, что в начале мая, когда сообщили о закрытии магазинов, наблюдался большой наплыв покупателей.

"Оценив ситуацию, связанную с количеством товаров, 22 мая мы приняли решение закрыть магазины Prisma. Об этом решении мы сразу же сообщили на сайте prisma.lt, а также в магазинах", – сказал он.

DELFI напоминает, что после того как 3 мая компания объявила о закрытии магазинов и распродаже, покупатели буквально смели товары с прилавков в течение нескольких дней. В Литве работали 4 магазина этой сети.