Prisma намерена закрыть супермаркеты в Литве и Латвии

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BNS
среда, 3 мая 2017 г. 10:03
С июля этого года финская Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta (SOK) намерена закрыть супермаркеты Prisma в Литве и Латвии. Компания намерена сконцентрироваться на деятельности в Санкт-Петербурге и Эстонии.
Prisma, vežimėlis, prekybos centras
© Bendrovės nuotr.


В своем сообщении компания отмечает, что доля рынка в Литве и Латвии слишком мала для прибыльной работы.

"Мы увидели, что доля рынка, которую занимает Prisma в Латвии и Литве, не достаточно велика для обеспечения прибыльности. Добиться достаточно органичного роста в ближайшие несколько лет будет очень сложно", - отметил руководитель SOK по вопросам бизнеса Йорм Вехвилайнен.

По его словам, в последние годы операторы сетей розничной торговли много инвестировали в Литве и Латвии, а в последней положение Prisma стало сложным и по той причины, поскольку пришлось расторгнуть договор об аренде одного из магазинов.

В Литве SOK принадлежат 4 магазина, в Латвии - 3. Процесс их закрытия начнется в мае, сначала будут распродаваться товары со складов, это планируется завершить к июлю.

В 2015 году чистые убытки Prisma LT составили 8,87 млн. евро - на 6,1% меньше, чем в 2014 году, когда убытки достигали 9,442 млн. евро. Выручка компании за год выросла на 0,9% до 37,066 млн. евро.

Prisma Latvija сообщила, что в 2016 году понесла 9,921 млн. евро убытков – на 8,5% больше, чем в 2015 году. Выручка в прошлом году сократилась на 32,2% до 35,33 млн. евро.

BNS
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