Прибыль литовского туроператора Novaturas составила 4,5 млн. евро

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BNS
понедельник, 24 июля 2017 г. 09:52
В прошлом году консолидированная выручка литовского туроператора Novaturas, принадлежащего крупнейшему в Восточной и Центральной Европе инвестфонду частного капитала Enterprise Investors , составила 101,587 млн. евро - на 2,3% больше, чем в 2015 году, когда она составила 99,308 млн. евро.
© A.Didžgalvio nuotr.

Консолидированная чистая прибыль компании за год увеличилась почти в два раза до 4,462 млн. евро, говорится в отчете Novaturas, предоставленном Центру регистров.

"За 2016 год компания продала более чем 90 тыс. турпакетов (в 2015 году - 81 тыс.), количество проданных группой турпакетов увеличилось с 151 тыс. до 162 тыс. единиц. Рынки в Литве, Латвии и Эстонии последовательно росли, конкуренция была здоровой, поэтому в 2016 году было перевезено больше туристов", - говорится в сообщении компании.

Выручка группы от авиапутешествий в прошлом году выросла на 2,7% до 97,1 млн. евро, выручка от путешествий автобусами - на 16,4% до 3,3 млн. евро, выручка от поездок в дальние страны и поездок выходных дней сократилась на 25,2% до 1,1 млн. евро.

Novaturas принадлежат компании: латвийская Novatours , эстонская Novatours, румынская Novatours Holidays и литовская Aviaturas ir partneriai.

В конце июня сообщалось, что все акции Novaturas за неразглашаемую сумму планирует перенять крупнейший польский туроператор Itaka Holdings .

BNS
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