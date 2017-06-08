Прибыль литовских банков выросла на 35%

Литовские банки и филиалы зарубежных банков в первом квартале этого года получили 82,2 млн. евро прибыли - на 34,7% больше, чем в январе-марте 2016 года.

Центробанк Литвы сообщил, что в этом году прибыльно работали 11 банков и филиалов, убытки понесли два участника рынка.

Активы банков за год выросли на 10,1% до 25,855 млрд. евро. Составляющий большую часть активов кредитный портфель (включая лизинг) в конце марта был 18,291 млрд. евро - за год его чистая стоимость увеличилась на 10,8%.

"Банки щедрее кредитуют и жителей, и предприятия. Эти деньги содействуют развитию экономики, однако одновременно увеличивается бремя обязательств клиентов. Правда, в условиях последовательного улучшения экономики страны возможности должников выполнять обязательства укрепляются. Об этом свидетельствует и сокращающаяся несколько последних лет часть плохих кредитов", - сказала для пресс-релиза директор Департамента БЛ по ограничивающему риск надзору Рената Багдонене.