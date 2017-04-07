Приближается летний сезон. О чем умалчивают предприниматели?

Отдыхающие активно выбирают отдых на литовском взморье. Уже сейчас большая част номеров в палангских и нерингских гостиницах забронирована.

Отдыхающих не отпугивает и непостоянство литовской погоды. Предприниматели говорят, что цены, по сравнению с прошлогодними, не должны значительно увеличиться, но все же определенное подорожание возможно.

С каждыми выходными людей в Паланге становится все больше, курорт оживает.

"В выходные уже чувствуется движение. Кафе полны, на улицах движение. Мы ждем гостей не только летом. Сейчас и цены намного ниже, чем летом, да и особые предложения есть", - сказала президент Палангской ассоциации гостиниц и ресторанов Ингрида Валайтене.

Пока палангские предприниматели ждут пасхальных выходных. Однако к лету уже готовятся.

На вопрос, какими будут цены в этом сезоне, Валайтене сказала, что этот вопрос каждый владелец решает индивидуально. "Однако те, кто мудр в бизнесе, разумно подходит и к вопросу ценовой политики.

Но я призываю не концентрировать внимание на отдельных случаях. В Паланге выбор очень велик. Можно поесть и за 2 евро и за любую другую сумму. Жаль, что видят только плохое, и только ул. Й.Басанавичюса. Могу пригласить и показать очень красивые места Паланги", - сказала предприниматель.

Владелец гостиницы и двух кафе на на ул. Басанавичяус Рамунас Поцявичюс признал, что недавно к нему приехали постояльцы, сравнившие цены в его кафе с ценами нескольких ресторанов Клайпедского района.

"Они удивились, у нас блюда не были дороже. Мы как раз сейчас подсчитываем стоимость всех блюд, сравниваем с ценами на продукты в прошлом году и прогнозируем, что будет летом. Честно признаюсь, рыбные блюда немного подорожают. Если в прошлом году они стоили около 11 евро, то этим летом подорожают до 12,5 евро. Причина - подорожание рыбы. Зато блюда из курятины и свинины не подорожают, а овощи подешевеют", - сказал предприниматель.

Он признал, что сейчас половина комнат в его гостинице забронирована. "На все большие летние праздники номера забронированы. Большая часть клиентов - литовцы, затем следуют эстонцы. Я удивился, когда узнал об этом", - сказал Поцявичюс.

По данным других гостиниц, В Паланге большая часть отдыхающих - это литовцы, а из иностранцев 60% граждане Латвии, затем идут белорусы, россияне. Активны эстонцы и поляки.

Нерингские предприниматели также подтвердили, что уже бронируют номера на лето.

"Очень активны россияне. Только сложно сказать, приедут ли они, несмотря на регистрацию, но одно ясно, если регистрируются, значит, кризис у них заканчивается", - сказала Ирма Балтрушайтене, глава компании Neringos turizmas.

На вопрос о ценах, она сказала, что не видит причины для их роста.

"Я думаю, цены будут такими же, как и в прошлом году. Может кто-то на несколько процентов поднимет. Но это не ради большей выручки, причина - инвестиции, обновление мебели или предложение дополнительных услуг", - сказала Балтрушайтене.