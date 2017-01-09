При обновлении стратегии безопасности Литвы - внимание к коррупции

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BNS
понедельник, 9 января 2017 г. 18:51
При обновлении Национальной стратегии безопасности в качестве угроз будут особо отмечены коррупция, социальное отчуждение, завил глава парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Витаутас Бакас.
© AOP nuotr.

"По сравнению с документом, подготовленным прежним правительством, в новом будет сказано, что коррупция подрывает государство изнутри, мы должны посчитать, какой ущерб государство несет из-за коррупции, глава Службы спецрасследований упоминал, что это может быть 20% бюджета страны, - это огромная утечка. Второй аспект, о котором будет говориться больше, это социальное отчуждение и нищета", - заявил журналистам в понедельник после совещания в сейме В. Бакас.

Обновленный проект Национальной стратегии безопасности подготовило еще прежнее правительство, последний раз стратегия пересматривалась в 2012 году и планировалось адаптировать ее к изменившейся ситуации.

Глава Департамента госбезопасности (ДГБ) Дарюс Яунишкис заявил, что перечисленные в стратегии угрозы - были хорошо известны из прошлого, а в вопросах борьбы с ними департамент хотел бы получить "большее поле для деятельности".

Спикер сейма Литвы Викторас Пранцкетис сообщи, что в четверг, когда начнется рассмотрение нового варианта стратегии, попросят сделать перерыв для ее дополнения.

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис акцентировал, что по поводу стратегии есть общее политическое согласие: "Мне как участвовавшему в этом заседании отрадно, что у нас есть полный консенсус, надеюсь, что сейм утвердит стратегию". В документе, по сравнению с первичным вариантом, уже в 2018 году планируется добиться того, чтобы финансирование оборонного сектора достигало 2% от ВВП.

Министр сказал, что большая ясность по перспективе повышения ассигнований после 2018 года будет при формировании бюджета 2019-ого.

В обновленном варианте Нацстратегии отмечается, что на ситуацию в сфере безопасности вокруг Литвы особо отрицательно влияют действия Российской Федерации, нарушающие международные нормы и подрывающие европейскую архитектуру безопасности, основанную на правилах".

В сентябре прошлого года стратегию одобрил Госсовет по обороне, позднее документ одобрило правительство, окончательно стратегию должен утвердить сейм.

BNS
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