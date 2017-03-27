Престижное жилье в Каунасе в два раза дешевле, чем в Вильнюсе

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ru.DELFI.lt
понедельник, 27 марта 2017 г. 15:07
Начало весны оживило рынок недвижимости в Каунасе, пишет Kas vyksta Kaune.
© Kas vyksta Kaune / Rokas Tenys

В Каунасе спешат сообщать о начале новых проектов или дальнейшем этапе строительства уже начатых проектов.

Портал Kas vyksta Kaune интересовался рынком престижного жилья в Каунасе, который пока намного меньше, чем в столице из-за небольшого спроса.

Правда, престижное жилье в Каунасе в 1,5-2 раза дешевле, чем в столице.

До сих пор рынок престижной недвижимости в Каунасе был небольшим как в плане предложения, так и в плане спроса. Но быстрый рост экономики, активности муниципалитета и потенциал, развитие бизнес-центров и планы города, связанные с привлечением инвестиций, создающих новые рабочие места, привели к оживлению Каунаса.

До сих пор в Каунасе немного объектов, которые можно было бы назвать престижными. До кризиса 2008 года интерес представлял эксклюзивный объект Bokštas, в котором цены на жилье остались одними из самых высоких до наших дней.

Хорошей репутацией пользуются и другие многоквартирные дома в Каунасе, например Centro namas, а также построенный в конце 2015 г. Zenitas.

В прошлом году компания Citus начала развивать проект Kauno senamiesčio apartamentai.

По оценке Inreal, рынок престижного жилья в Каунасе остается небольшим – сделок немного, поскольку предложений мало.

"Предлагают всего несколько десятков квартир, которые можно считать престижными, продавцы не склонны продавать такое имущество, стараются его сохранить как ценную инвестицию", – сказал Kas vyksta Kaune аналитик Inreal Робертас Жулпа.

По данным Inreal, желающим приобрести престижное жилье в Каунасе придется заплатить 1700-2200 евро за кв. м.

За квартиру в старом доме - 1600-2300 евро за кв. м. Большая цена зависит от истории здания, инженерных решений, эксклюзивности проекта.

В Вильнюсе престижное жилье в 1,5-2 раза дороже, чем в Каунасе.

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Престижное жилье в Каунасе в два раза дешевле, чем в Вильнюсе
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