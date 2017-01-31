Премьеры стран Балтии подписали соглашение по Rail Baltica

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BNS
вторник, 31 января 2017 г. 13:04
Премьер-министры трех Балтийских стран во вторник подписали в Таллине соглашение о развитии железной дороги европейской колеи Rail Baltica.
© Facebook nuotr.

Им выражена политическая воля провести проект в жизнь к 2026 году.

Это подтвердил BNS пресс-атташе премьера Томас Бяржинскас, а сам премьер Саулюс Сквернялис в своем аккаунте в Facebook выложил фото с церемонии подписания.

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Правительство Литвы на прошлой неделе утвердило проект соглашения Rail Baltica - С.Сквернялис тогда говорил, что разногласий между странами не осталось.

Соглашение еще предстоит ратифицировать парламентам трех стран.

BNS
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