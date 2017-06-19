Премьер: реорганизация госнедвижимости позволит сэкономить около 20 млн. евро в год

"Все государственное имущество - 28 тыс. объектов - их содержание обходится налогоплательщикам в год примерно в 180 млн. евро. Изменения, которые мы предлагаем - переход к централизованному управлению, отказ от ненужных функций, реализовать ненужные объекты и наконец пересмотреть договоры аренды. Если до конца года сделать эти изменения, то только за год это позволит сэкономить 20 млн. евро", - сказал журналистам С. Сквернялис после совещания правительства, на котором обсуждался впервые подготовленный отчет о недвижимом имуществе, находящемся в управлении государства.

По его словам, сумма сэкономленных средств может увеличиться, если продолжить реализацию государственной недвижимости, а управление ею окончательно реорганизовать.

Министр финансов Вилюс Шапока сказал, что управление 70% административных зданий, которые принадлежат государству, предполагается передать Turto bankas (Имущественному банку).

"Правительство наметило конкретные сроки. За период срока полномочий 70% административных зданий должны перейти в централизованное управление, а именно - в управление Turto bankas. Это позволит сэкономить очень большие государственные средства", - сказал журналистам В. Шапока.

Правительство должно обнародовать отчет о недвижимости в среду. Согласно данным отчета, у государства более 28 тыс. объектов недвижимости общей площадью 10,45 млн. кв. метров. Его остаточная стоимость достигает более 3 млрд. евро, а содержание ежегодно обходится примерно в 180 млн. евро.