Премьер обещает, что Lietuvos geležinkeliai будет "западной" компанией

Министр коммуникаций и транспорта Рокас Масюлис считает, что компания может добиться стандартов эффективного и прозрачного предприятия в течение периода полномочий нынешнего правительства.

"Я считаю, что (Lietuvos gelezinkeliai - BNS) ждет будущее нормальной, западной компании, управляемой на принципах прозрачности, работающей с прибылью и приносящей большую добавочную стоимость государству", - заявил в понедельник премьер после встречи с Р.Масюлисом и главой компании Мантасом Бартушкой.

Премьер точно не назвал сроки, за которые Lietuvos gelezinkeliai добъётся "западных" стандартов.

"По моему мнению, первые шаги сделаны, если говорить об управлении компанией. Мы ориентируемся на совершенную политическую независимость от сформированного правления. Основной целью этой компании является эффективность и получение прибыли. Еще нужно добавить, что нужно искать новые рынки и клиентов", - сказал С. Сквернялис.

Р.Масюлис сообщил журналистам, что Lietuvos gelezinkeliai должна добиться "западных стандартов" прозрачности и эффективности в течение срока полномочий этого правительства.

По его мнению, еще одной важной задачей является эффективность деятельности и улучшение управления.

Когда министром коммуникаций и транспорта стал Р.Масюлис с поста главы Lietuvos gelezinkeliai ушел многолетний ее руководитель Стасис Дайлидка. В середине декабря на этот пост был назначен М. Бартушка, который до сих пор возглавлял оператора терминалов углеводородов Klaipedos nafta. Затем было сменилось и прочее руководство компании, правление, реализованы изменения в управлении.