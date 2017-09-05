Премьер Литвы приглашает в страну польские торговые сети

"Есть предложение искать возможности для того, чтобы одна из польских торговых сетей присмотрелась к перспективам инвестиций в Литве", - заявил во вторник BNS С. Сквернялис.
В понедельник вечером польские инвестиции в литовскую экономику С. Сквернялис обсудил с лидером польской правящей партии "Право и справедливость" Ярославом Качиньским.
Пока решения не приняты, премьер не называет конкретную торговую сеть. Наиболее крупные сети супермаркетов в Польше у Zabka и Lewiatan . Популярные магазины Biedronka принадлежат португальским бизнесменам.
"Польская экономика демонстрирует сильный рост, и Литва готова принять инвестиции. Если говорить о торговых сетях, рынке лекарств, инвестиций в транспортную инфраструктуру, то мы их приветствуем и это обсуждалось", - сказал С. Сквернялис.
В Литве крупнейшую долю на рынке розничной торговли занимает сеть супермаркетов Maxima , далее следуют Iki , Norfa и Rimi . В июне прошло года на рынок пришла немецкая сеть Lidl . В маленьких городах торговую сеть развила Aibe. В этом году с литовского рынка розничной торговли ушла финская сеть Prisma .
Встреча С. Сквернялиса с Я. Качиньским проходила за закрытыми дверьми и продолжалась более трех часов. Дипломаты не участвовали во встрече, журналистам заранее о ней не сообщалось. Я. Качиньский формально не занимает никакой должности в польском правительстве, но большинство обозревателей называют его наиболее влиятельным польским политиком.
Премьер сообщил, что на встрече обсуждались дальнейшие инвестиции польского НК Orlen в нефтеперерабатывающий комплекс в Мажейкяй. Глава литовского правительства услышал заверения в том, что Польша готова инвестировать в развитие проекта европейской железнодорожной колеи Rail Baltica и автомагистрали Via Baltica .
Важный перелом в двусторонних отношениях произошел в июне, когда договор о тарифах грузоперевозок по железной дороге подписали Литовские железные дороги и польская компания Orlen , контролирующая НПЗ в Мажейкяй. Таким образом, был положен конец продолжавшемуся несколько лет спору о польских инвестициях в Литве.
В двухсторонних отношениях большое напряжение создают разногласия по вопросам положения нацменьшинств.
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