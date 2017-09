По его словам, уже нет надежд получить финансовую помощь ЕС, поскольку для ее получения нужно одобрения всех трех Балтийских стран, а Латвия попросила больше времени, по этой причине невозможно подать заявку своевременно. "Чтобы получить помощь, есть одно основное условие - это должен быть региональный проект и охватывать Балтийские страны - Литву, Латвию и Эстонию. Если одно государство говорит, что ему нужно подумать, определиться и еще полгода нужно, мы понимаем, что мы не можем успеть, по этой причине мы должны искать иные способы снижения ноши терминала для наших налогоплательщиков", - сказал журналистам в понедельник С. Сквярнялис. По его словам, заявку в ЕК нужно подать в октябре, а Латвия намерена определиться только в первом квартале следующего года, это означает, что соглашения не будет. Разговоры о региональной газовой инфраструктуре начались ещё в 2006 г., когда страны Балтии договорились оценить идею строительства регионального терминала СПГ, но так как странам не удалось прийти к согласию, Литва в Клайпеде построила свой терминал. Позднее Литва призывала соседей признать проект СПГ-терминала региональным, и тем самым обрести возможность на получение европейской поддержки, Однако воспротивилась Эстония, желавшая соорудить свой терминал в Финском заливе, поэтому Литва согласилась, чтобы Эстония построила терминал меньших размеров, и помощь из ЕС могли получить оба терминала и Инчукалнское газохранилище.











