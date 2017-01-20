Предупреждение вильнюсскому автовокзалу: или приводите все в порядок, или выселим

Если столичный автовокзал не реконструируют, начнут искать альтернативные решения, об этом LRT.lt сказал главный архитектор Вильнюса Миндаугас Пакальнис. Один из вариантов – перенести вокзал в другое место. Владелец ЗАО Vilniaus autobusų stotis Андрюс Палейчикас уверяет, что не все зависит от него и надеется на помощь мэрии.

В Каунасе с 24 января открывается новый автовокзал. реконструкция длилась 1,5 года и стоила 9 млн. евро. По словам гендиректора Kautrа Линаса Скарджюкаса, по потокам Каунасский автовокзал самый крупный в Литве (в сутки через него проходит 700 автобусов).

В Вильнюсе поток меньше - 500 автобусов в сутки. Клайпедский автовокзал был реконструирован еще в 2009 году и стоила реконструкция больше 10 млн. литов.

Вильнюсский автовокзал был открыт в 1974, а реконструирован в 2000 году. Однако по сравнению с Каунасским и Клайпедским вокзалами он выглядит мрачно. "Скажу как архитектор - этот вокзал находится на уровне плохонького рынка", – сказал LRT.lt Пакальнис.

В отличии от Каунасского и Клайпедского вокзалов, Вильнюсский мэрии не принадлежит. Все 100% его акций находятся в руках ЗАО Vilniaus autobusų stotis, владелец которого – Палейчикас.

"Кажется, два года назад мы хотели сделать новый детальный план, чтобы узнать, что в этом месте можно сделать. Но изменился порядок, не хватило документов... Позже, по новому порядку, начали делать детальный план всего квартала, но это непросто, многое должна решать мэрия: как будет выглядеть площадь, как будут ездить машины, пока они этого не сказали, мы не можем ничего делать", – сказал Палейчикас, отметив, что из мэрии, куда они обратились, так и не получили ответов.

По словам владельца ЗАО, это их имущество и реконструкцию они обязаны делать за свой счет. "Мэрия тут не может участвовать. Но окрестные улицы нам не принадлежат, поэтому инфраструктуру должен привести в порядок город. Я за реконструкцию. Конечно, надо менять лицо вокзала", – сказал Палейчикас, отметив, что местные жители не хотят, чтобы вокзал остался на этом месте.

"Я понимаю местных жителей, но, с точки зрения города, это очень удобное место – рядом железнодорожный вокзал. Людям не нравится, что сюда приезжают автобусы, за техническое состояние которых я не могу ответить. Если мы обновим автовокзал, это не значит, что будут приезжать новые автобусы. Железная дорога – то же не источник тишины, не лес. Птички там не поют, но она должна быть в городе. Что делать? Перенести автовокзал за город? А как люди в город будут ехать - на такси? Если бы могли все ездить на такси, автобусы не были бы нужны вообще", – сказал Палейчикас.

"Мы ездили в Хельсинки. Там автовокзал интегрирован с ТЦ. Мы думаем о том, что автовокзал можно "убрать" под землю. Есть разные варианты, но как я уже сказал, не все зависит от меня. Я прилагаю максимум усилий. Думаю, мэрия могла бы помочь", – продолжил он.

Главный архитектор Вильнюса Пакальнис сказал, что у владельца вокзала нет программы. "Я думаю, он хочет набить цену участку, а реальной программы у него нет. Мы думаем, что надо определиться, что там можно делать, сформулировать какие-то условия. Есть несколько вариантов: можно корректировать детальный план, действующий там; можно сделать проектные предложения в соответствии с общим планом. Если на части участка нет детального плана, они должны представить свою идею", – сказал Пакальнис.

Архитектор заметил, что в среду обсуждалось и будущее вокзала.

"Всегда думали о том, что в северо-западной части города мог бы появится новый автовокзал, который был бы соединен с железнодорожным при помощи скорого транспорта. Так было бы лучше всем: и перевозчикам, и во многих случаях - пассажирам. Мы говорили о том, что если у владельца не будет программы и он не будет знать, что делать с вокзалом, можно будет объявить конкурс – может кто-то хочет построить и эксплуатировать вокзал в северо-восточной или скажем южной части города", - сказал Пакальнис.

На вопрос LRT.lt, где мог бы появиться новый автовокзал, Пакальнис ответил, что у ТЦ Mandarinаs в Фабийонишкес.