Представитель ГНИ Валдас Бугинскис сказал DELFI, что сейчас решается вопрос расширения и модификаций модели аренды недвижимости.

Директор Литовской ассоциации агентств недвижимости Римас Кирдулис сказал, что по сути он одобряет инициативу ГНИ, но предупреждает об угрозах.

"Литовцы - творческий народ, – сказал он. – Возможно, постараются не публиковать информацию, и, к примеру, начнут искать арендаторов через коллег по работе или знакомых".

Сканированием объявлений об аренде занимается учрежденный в прошлом году отдел анализа, моделирования и компетентности в сфере управления рисками ГНИ.

Бугинскис рассказал, что одна из основных задач центра – формирование методик, которые помогут сделать рынок аренды прозрачнее.

Он заметил, что одно из направлений деятельности - выявление жителей, которые сдают в аренду недвижимость и не платят налоги. Он заметил, что была создана первичная модель, которая показала, что сумма неуплаченных с этой деятельности налогов может составлять 16-17 млн. евро, но при совершенствовании модели эта сумма может измениться.

"Это предварительные цифры, которые были получены после проведения теоретических сравнений данных за 2015 и 2016 год. Эта сумма - возможная потенциально неуплаченная сумма налогов, между тем из 4000 уже идентифицированных лиц можно получить свыше 1 млн. евро.

При этом допускают, что если удается доказать факт неуплаты налогов, житель платит за соответствующий период сумму налога, со средней арендной платы на территории данной мэрии за 9 месяцев. Напомним, что подоходный налог, который должны платить арендодатели, составляет 15% от доходов", – сказал представитель ГНИ, прибавив, что это предварительные данные, поскольку жители могут платить налоги за прошедший год до 1 мая следующего года.

Бугинскис заметил, что сотрудники ГНИ следят за ситуацией на рынке. Если у них возникают вопросы, они сначала пишут налогоплательщикам письма, вызывают их для беседы, просят рассказать о ситуации и т.п.

Он сказал, что это обычная практика ГНИ, цель которой - выявить тех людей, которые забыли о том, что нужно платить налоги.

"Мы заметили, что сдающие жилье в аренду налогоплательщики, которые попадают в поле зрения ГНИ за неуплату налогов, склонны к сотрудничеству, они подают уточненные декларации о доходах.

В прошлом году в ГНИ прошло 306 подобных бесед. После них были уточнены декларации и уплачен ННГ на сумму 30 870 евро", – информировал представитель ГНИ.

Кроме того, в прошлом году ГНИ получила 421 сообщение в связи с возможно нелегальной деятельностью в этой сфере, в это получено 231 такое сообщение.

Бугинскис рассказал, что пока сканируют только объявления на портале skelbiu.lt, поскольку он является самым популярным. Однако планируют заняться и объявлениями на других порталах.

Кирдулис согласен с необходимостью сделать этот рынок прозрачнее и сканирование является одним из способов.

Но он заметил, что не все так просто, как выглядит теоретически.

"Будет немало споров. Литовцы - творческий народ. Возможно, постараются не публиковать информацию, и, к примеру, начнут искать арендаторов через коллег по работе или знакомых", – сказал он.

Он заметил, что ГНИ могла бы рекомендовать мэриям снизить плату за бизнес-удостоверения на такого рода деятельность. Поскольку, к примеру, в Вильнюсе, такое удостоверение стоит 684 евро, а в Клайпеде - 1 евро.