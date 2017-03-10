Представлены предложения для нового здания на проспекте Конституциёс

ru.DELFI.lt
пятница, 10 марта 2017 г. 15:40
Студия одного из самых известных архитекторов в мире Даниэля Либескинда подготовила предпроектные предложения в для мультифункционального центра на правом берегу реки Вилия (Нерис) в Вильнюсе.
Konstitucijos g. 18B pastato architektūros idėja
© Studio Libeskind

Сейчас эта часть проспекта не приведена в порядок. На участке, где должен появится мультифункциональный центр, сегодня нет ни пешеходных ни велосипедных дорожек. По этому участку трудно пройти к площади Европы от Белого моста и от Национальной художественной галлереи до храма Св. Рафаила.

На нижних этажах центра планируют оборудовать открытый для общества более чем 30-метровый атриум. Он продлит подземный переход на проспекте Конституциёс.

Это поможет не только удобно добраться до обеих сторон проспекта, но и даст возможность проводить там общественные мероприятия или выставки.

"Проектные предложения Либескинда поднимают для нас, отвечающих за проект, планку очень высоко. Мы готовы осуществить технически непростые идеи архитекторов, верим, что проект станет одним из символов Вильнюса", – сказал управляющий фондом Lords LB Asset Management Марюс Жемайтис.

В мультифункциональном центре на проспекте Конституциёс, 18Б, планируют оборудовать бизнес центр на 100 рабочих мест и гостиницу Radisson RED.

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Бизнес

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