Представители ЕП: китайские грузы для стран Балтии - и возможность, и риск

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BNS
среда, 24 мая 2017 г. 19:25
Китайские грузы, отправляемые через Балтийские страны, могут стать возможностью для трансъевропейской железнодорожной колеи Rail Baltica, однако есть и риск, поскольку в Китае конкуренция не всегда честная, говорят члены Европейского парламента (ЕП).
© Reuters/Scanpix

"Это возможность для Rail Baltica. (...) Наши отношения с Китаем на самом деле меняются. Мы видим эти инвестиции как возможность, но мы все еще обсуждаем с Китаем их рыночную экономику, ведь в прошлом у нас были проблемы с солнечными электростанциями и демпингом цен на сталь", - завил в среду на пресс-конференции в Вильнюсе глава делегации Комитета ЕП по делам транспорта и туризма Вим ван де Камп.

Член делегации, европарламентарий Изабелла де Монте отметила, что видит в китайских грузах риск, поэтому к ним нужно относиться с осторожностью. Другой член делегации Майкл Крамер заверил, что если Китай будет поставлять грузы по Rail Baltica, то он должен конкурировать честно.

"Если есть конкуренция, то она должна быть честной. Мы видели, что произошло с солнечными электростанциями, со сталью - это нечестная конкуренция", - сказал М. Крамер.

Литовский министр транспорта и коммуникаций Рокас Масюлис на этой неделе сказал BNS, что Литва активно интересуется возможностью привлечения как можно большего количества транспортируемых в Европу грузов из Китая, между тем финансовых инвестиций, которые могли бы быть использованы для инфраструктурных проектов, в списке приоритетов нет.

Литва предлагает Китаю качественную цепь транспорта и логистики с использованием и железнодорожного транспорта, и Клайпедского морского порта.

BNS
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