Представители ЕП: китайские грузы для Балтии - и возможность, и риск

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BNS
среда, 24 мая 2017 г. 13:19
Китайские грузы, отправляемые через Балтийские страны, могут стать возможностью для трансъевропейской железнодорожной колеи Rail Baltica, однако есть и риск, поскольку в Китае конкуренция не всегда честная, заявили члены Европейского парламента.
© A.Stackevič nuotr.

"Это возможность для Rail Baltica. (...) Наши отношения с Китаем на самом деле меняются. Мы видим эти инвестиции как возможность, но мы все еще обсуждаем с Китаем их рыночную экономику, ведь в прошлом у нас были проблемы с солнечными электростанциями и демпингом стали", - завил в среду на пресс-конференции в Вильнюсе глава делегации Комитета ЕП по делам транспорта и туризма Вим ван дер Камп.

Член делегации, европарламентарий Изабелла де Монте отметила, что видит в китайских грузах риск, поэтому к ним нужно относиться с осторожностью. Другой член делегации Майкл Крамер заверил, что если Китай будет поставлять грузы по Rail Baltica, то он должен конкурировать честно.

"Если есть конкуренция, то она должна быть честной. Мы видели, что произошло с солнечными электростанциями, со сталью, это нечестная конкуренция", - сказал М. Крамер.

BNS
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