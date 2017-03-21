Представители Carlsberg на встрече с премьером высказали беспокойство в связи с повышением акцизов

Производители пива недовольны незапланированным и высоким акцизом на алкоголь и уверяют, что такие решения осложняют бизнес-окружение.

21 марта премьер-министр Саулюс Сквернялис встретился с вице-президентом Carlsberg Group в Западной Европе Михелем Херкемием и вице-президентом Жоаном Абекасисом. Инвесторы высказали премьер-министру свою позицию в связи с повышением акциза и планами властей в связи с регулированием рынка алкоголя.

Херкемий сказал, что с премьером обсудили вопрос акцизов, планы в связи с ограничением алкогольного рынка и инвестиционный климат для зарубежных инвесторов.

Напомним, что акцизы на алкоголь в Литве увеличились с 1 марта 2017 года. Тариф акциза на пиво увеличился на 112%, на вино и другие ферментированные напитки на 92-111%, на крепкий алкоголь – на 23%.

"Встреча была положительной. Мы - одни из первых зарубежных инвесторов в Литве и намерены оставаться одним из крупнейших, – сказал Херкемий. – Как инвесторам для нас важно, чтобы бизнес окружение было предсказуемым и благоприятным. Об этом мы говорили с премьер-министром".

Говоря о росте акцизов, представитель Carlsberg подчеркнул, что неожиданное сильное повышение акцизов неприемлемо для бизнеса.

"Хочу подчеркнуть, что Carlsberg по-прежнему готов инвестировать в Литве, но надо, чтобы бизнес окружение было предсказуемым", - сказал он.

"Мы поделились опытом других стран, где резкое и значительное повышение акцизов не дало положительного результата. Такие решения только побудили торговлю между странами. Такие действия заставляют жителей ездить за покупками в другие страны, но не снижают потребление алкоголя внутри страны. Также страна собирает меньше налогов", – уверен Абекасис.

Представитель премьер-министра Томас Бержинскас сказал, что Сквернялис сказал гостям, что Литва заинтересована в зарубежных инвестициях.

"Но премьер акцентировал, что в Литве употребление алкоголя - это проблема, которую надо решать. Кроме того, говоря о последнем повышении акцизов, Сквернялис напомнил, что правительство до конца года будет наблюдать за влиянием этих перемен на экономику и потребление алкоголя. Если увидят, что нет нужного результата, будут приняты иные решения", – сказал Бержинскас.