Представителей ОЭСР ознакомили с действиями Литвы по достижению членства

BNS
пятница, 21 июля 2017 г. 17:00
Прибывшие в Литву представители Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в четверг были ознакомлены с прогрессом Литвы в проведении в жизнь рекомендаций относительно достижения членства в этой организации, сообщило правительство.
© DELFI / Domantas Pipas

"За эти годы Литвы совершила заметный прорыв в плане ускорения процесса вступления в ОЭСР. Мы и в дальнейшем будем стремиться к тому, чтобы все запланированные реформы были проведены своевременно и чтобы уже в следующем году Литва стала полноправным членом этой организации", - приведены в пресс-релизе слова общавшейся с представителями ОЭСР канцлера правительства Милды Даргужайте.

Представителей ОЭСР ознакомили с принятыми Сеймом поправками к Закону о лесах о консолидации лесничеств, а также с изменениями в правовых актах, позволяющими начать объединение предприятий по надзору за дорогами. Было отмечено, что это делается с целью повышения эффективности и прозрачности государственных предприятий.

По словам М. Даргужайте, проводя в жизнь эти реформы, Литва не только стремится вступить в ОЭСР, эти реформы нужны и для роста экономики страны, для более эффективного управления имуществом.

Начать процесс вступления в ОЭСР Литва была приглашена в июне 2015 года. Ожидается, что решение о членстве будет принято в июне 2018 года.

BNS
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