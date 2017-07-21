Представителей ОЭСР ознакомили с действиями Литвы по достижению членства

"За эти годы Литвы совершила заметный прорыв в плане ускорения процесса вступления в ОЭСР. Мы и в дальнейшем будем стремиться к тому, чтобы все запланированные реформы были проведены своевременно и чтобы уже в следующем году Литва стала полноправным членом этой организации", - приведены в пресс-релизе слова общавшейся с представителями ОЭСР канцлера правительства Милды Даргужайте.

Представителей ОЭСР ознакомили с принятыми Сеймом поправками к Закону о лесах о консолидации лесничеств, а также с изменениями в правовых актах, позволяющими начать объединение предприятий по надзору за дорогами. Было отмечено, что это делается с целью повышения эффективности и прозрачности государственных предприятий.

По словам М. Даргужайте, проводя в жизнь эти реформы, Литва не только стремится вступить в ОЭСР, эти реформы нужны и для роста экономики страны, для более эффективного управления имуществом.

Начать процесс вступления в ОЭСР Литва была приглашена в июне 2015 года. Ожидается, что решение о членстве будет принято в июне 2018 года.