Представитель RB Rail надеется на скорейшую реализацию проекта

"Это положительные сдвиги, которые оказывают влияние, и это, я полагаю, с этими изменениями и подходом к новому правлению можно будет многое решить, согласовать действия, быстрее договориться", - сказал BNS А.Вилимас, который до мая прошлого года руководил совместной литовско-польской компанией по реализации смычки ЛЭП LitPol Link.

Литовский филиал RB Rail он возглавил с середины декабря прошлого года.

А. Вилимас отметил, что основной его работой будет координация действий между СП и ответственными ведомствами страны. Он будет отвечать и за отношения с Польшей.

Его опыт на посту главы компании, реализовавшей энергомост между Литвой и Польшей, должен помочь в сотрудничестве с польскими ведомствами.

По словам А. Вилимаса, в этом году должны быть пересмотрены задачи проекта Rail Baltica и высвечены те, которые необходимо реализовать.

Литовский и эстонский филиалы RB Rail учреждены в рамках договора о публичных закупках Rail Baltica в нем предусмотрено, что НДС за работы по проекту Rail Baltica должен оставаться не в Латвии, в тех странах, где работы проводятся. Поэтому было решено, что договора будут подписывать представительства.