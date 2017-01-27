Представитель RB Rail надеется на скорейшую реализацию проекта

BNS
пятница, 27 января 2017 г. 19:25
Глава литовского филиала совместной компании Балтийских стран RB Rail Артурас Вилимас надеется, что в связи со сменой руководства министерства коммуникаций и транспорта и литовской ж/д компании Lietuvos gelezinkeliai, проект европейской железнодорожной колеи Rail Baltica будет реализован быстрее.
Rail Baltica
© E.Digrytės nuotr.

"Это положительные сдвиги, которые оказывают влияние, и это, я полагаю, с этими изменениями и подходом к новому правлению можно будет многое решить, согласовать действия, быстрее договориться", - сказал BNS А.Вилимас, который до мая прошлого года руководил совместной литовско-польской компанией по реализации смычки ЛЭП LitPol Link.

Литовский филиал RB Rail он возглавил с середины декабря прошлого года.

А. Вилимас отметил, что основной его работой будет координация действий между СП и ответственными ведомствами страны. Он будет отвечать и за отношения с Польшей.

Его опыт на посту главы компании, реализовавшей энергомост между Литвой и Польшей, должен помочь в сотрудничестве с польскими ведомствами.

По словам А. Вилимаса, в этом году должны быть пересмотрены задачи проекта Rail Baltica и высвечены те, которые необходимо реализовать.

Литовский и эстонский филиалы RB Rail учреждены в рамках договора о публичных закупках Rail Baltica в нем предусмотрено, что НДС за работы по проекту Rail Baltica должен оставаться не в Латвии, в тех странах, где работы проводятся. Поэтому было решено, что договора будут подписывать представительства.

BNS
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Бизнес

Представитель RB Rail надеется на скорейшую реализацию проекта

Rail Baltica
Глава литовского филиала совместной компании Балтийских стран RB Rail Артурас Вилимас надеется, что в связи со сменой руководства министерства коммуникаций и транспорта и литовской ж/д компании Lietuvos gelezinkeliai, проект европейской железнодорожной колеи Rail Baltica будет реализован быстрее.

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