Представитель Еврокомиссии: проект Rail Baltica не должен откладываться

 (4)
BNS
понедельник, 24 апреля 2017 г. 11:33
Проект трансевропейской железнодорожной колеи Rail Baltica не может откладываться, пока будет решаться вопрос о дополнительном финансировании после 2020 г., утверждает представитель Европейской комиссии.
Rail Baltica
© rail-baltica.lt nuotr.

Директор по инвестициям Генерального директората по мобильности и транспорту Еврокомиссии (DG Move) Геральд Руйтер утверждает, что необходимо ориентироваться на выделенное по данному проекту финансирование и реализовать его.

"Проект Rail Baltica - срочный, и он должен быть реализован максимально лучшим способом", - в понедельник отметил на форуме Rail Baltica в Риге Руйтер.

Он уверял, что не может говорить о другой финансовой перспективе и о том, какую поддержку получит проект, но подчеркнул, что его нужно продолжать.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Бизнес

Rail Baltica: билеты из Риги в Вильнюс и Таллин будут стоить 38 евро (3)

Rail Baltica
Строительство железнодорожной магистрали Rail Baltic может обойтись в 5,788 млрд евро. Такую сумму на рижской конференции "Rail Baltica Global Forum 2017" озвучил партнёр EY в странах Балтии Наурис Клява.

Представитель Еврокомиссии: проект Rail Baltica не должен откладываться (4)

Rail Baltica
Проект трансевропейской железнодорожной колеи Rail Baltica не может откладываться, пока будет решаться вопрос о дополнительном финансировании после 2020 г., утверждает представитель Европейской комиссии.

Отказ от налоговых льгот привел бы к росту самых небольших зарплат (14)

Отказ от налоговых льгот привел бы к росту самых небольших зарплат
Из-за наличия различных налоговых льгот в бюджет в этом году поступит на 1 млрд. евро меньше,или почти на 10% меньше. По подсчетам экономиста Гитанаса Науседы, только отказ от льготы на меченую солярку позволил бы сравнять необлагаемый налогом минимум (ННМ) с минимальной зарплатой.

В Вильнюсском аэропорту хаос: такого качества обслуживания клиенты не видели нигде (61)

Sumaištis Vilniaus oro uoste
В редакцию DELFI обратилась читательница Вилма Балчюнене, которая находится в Вильнюсском аэропорту. По ее словам, в субботу утром положение там было печальное.

Клайпедский порт опередил по контейнерным погрузкам Ригу (8)

Клайпедский порт опередил по контейнерным погрузкам Ригу
Клайпедский морской порт, который в начале года отставал от Рижского порта по показателю контейнерных погрузок, в марте опередил порт соседнего государства.
Facebook друзья
Rambler's Top100