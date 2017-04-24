Представитель Еврокомиссии: проект Rail Baltica не должен откладываться

Директор по инвестициям Генерального директората по мобильности и транспорту Еврокомиссии (DG Move) Геральд Руйтер утверждает, что необходимо ориентироваться на выделенное по данному проекту финансирование и реализовать его.

"Проект Rail Baltica - срочный, и он должен быть реализован максимально лучшим способом", - в понедельник отметил на форуме Rail Baltica в Риге Руйтер.

Он уверял, что не может говорить о другой финансовой перспективе и о том, какую поддержку получит проект, но подчеркнул, что его нужно продолжать.