Предприятия общественного питания в Литве хотно принимают на работу иностранцев

 (7)
BNS
среда, 9 августа 2017 г. 09:14
Крупные предприятия общественного питания в Литве, невзирая на большие бюрократические препоны, охотно принимают на работу иностранцев и намерены так поступать впредь, пишет деловое издание Verslo zinios.
© Shutterstock nuotr.

"На ста мы не остановимся, так как питаем амбициозные планы расширения, для реализации некоторых их них нам потребуются работники на производстве - повара. В Литве нет такого их предложения, какое нам требуется, поэтому принятие на работу иностранцев - единственный выход для решения проблемы нехватки персонала", - утверждает руководитель сети Cili pica Донатас Вайтасюс.

Между тем руководитель другого участника рынка - Amber Food - Гедиминас Балнис утверждает, что предприятие уже начала пилотный годичный приём на работу иностранцев, и если он оправдает себя, то наймёт больше людей.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Бизнес

Предприятия общественного питания в Литве хотно принимают на работу иностранцев (7)

Предприятия общественного питания в Литве хотно принимают на работу иностранцев
Крупные предприятия общественного питания в Литве, невзирая на большие бюрократические препоны, охотно принимают на работу иностранцев и намерены так поступать впредь, пишет деловое издание Verslo zinios.

В Литве намечается снизить доступность лотерей (5)

В Литве намечается снизить доступность лотерей
В целях снижения доступности лотерей в Литве намечается разрешить участвовать в них только с 16-ти лет, также планируется ужесточить рекламу лотерей, регламентировать названия лотерей и дизайн их билетов.

Нескончаемый рост цен: чего ждать дальше (76)

Нескончаемый рост цен: чего ждать дальше
В Литве в последнее время быстро растет годовая инфляция, в июле она составляла 3,9%, ее рост больше всего обусловлен внутренними факторами, во-первых это рост цен на услуги, обусловленный ростом зарплат, утверждают экономисты.

Мобильный DELFI летом бьет рекорды посещаемости (7)

Mobilioji Delfi versija
Это лето жители Литвы проводят вместе с мобильной версией DELFI. В июне при помощи смартфонов DELFI читало самое большое в истории число пользователей, а в июле оно увеличилось еще больше.

На птицефабриках Литвы проводятся проверки (9)

Paukštynas (KG group nuotr.)
После того как в Нидерландах начался кризис в связи с загрязнением куриных яиц ядовитым инсектицидом и в этой стране стали резать кур, начались проверки и на литовских птицефабриках.
Facebook друзья