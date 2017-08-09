Предприятия общественного питания в Литве хотно принимают на работу иностранцев

Крупные предприятия общественного питания в Литве, невзирая на большие бюрократические препоны, охотно принимают на работу иностранцев и намерены так поступать впредь, пишет деловое издание Verslo zinios.

"На ста мы не остановимся, так как питаем амбициозные планы расширения, для реализации некоторых их них нам потребуются работники на производстве - повара. В Литве нет такого их предложения, какое нам требуется, поэтому принятие на работу иностранцев - единственный выход для решения проблемы нехватки персонала", - утверждает руководитель сети Cili pica Донатас Вайтасюс.

Между тем руководитель другого участника рынка - Amber Food - Гедиминас Балнис утверждает, что предприятие уже начала пилотный годичный приём на работу иностранцев, и если он оправдает себя, то наймёт больше людей.