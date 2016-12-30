Предприятия Эстонии и Финляндии очистят грунт в Клайпедском порту

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BNS
пятница, 30 декабря 2016 г. 10:38
Дирекция Клайпедского морского порта, готовясь к расширению южной его части, выбрала подрядчиков, которые очистят загрязнённый грунт и подготовят его к углубительным работам.
© K. Cemnolonskio nuotr.

Грунт за 11,367 млн евро очистят финские фирмы Sito Rakennuttajat, Vesirakennus Ojanen, Suomen Vesityo и эстонская Baltic Techservice.

Консорциум этих предприятий стал победителем объявленного Клайпедским портом конкурса.

Врио директора инфраструктуры порта Видмантас Паукште сказал, что планируется убрать накопившийся на дне акватории грунт, погружение которого в море запрещается, а специальных свалок для него в Литве нет.

"По окончании данного проекта откроются возможности для реализации дальнейших проектов расширения южной части порта", - отметил Паукште. По его утверждению, все работы планируется завершить за два года.

В Дровяной бухте функционируют Клайпедский контейнерный терминал и терминал Дровяной бухты, Klasco, Западный судостроительный завод и его дочернее предприятие Vakaru krova. Ранее директор порта Арвидас Вайткус говорил, что в течение 3-4 лет в Дровяную бухту планируется инвестировать порядка 150-180 млн евро, а бухта будет углублена до 14,5 м.

BNS
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