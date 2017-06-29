Предприятие Lords LB Asset Management за 16,8 млн. евро купило здание в Риге

BNS
четверг, 29 июня 2017 г. 09:38
Принадлежащая латвийской судоходной группе Latvijas Kugnieciba компания LASCO Investment за 16,8 млн. евро продала контролируемому литовской инвестиционной компанией Lords LB Asset Management предприятию административное здание в Риге.
Ryga
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По словам пресс-атташе Lords LB Asset Management Витаутаса Матулявичюса, объект в Риге купил фонд Lords LB Special Fund V.

"Мы планируем развивать здесь офисы и другую недвижимость коммерческого назначения. Участок земли размером около 5,8 гектаров мы купили в собственность с находящимися на нем зданиями. В соответствии с действующими регламентами, на участке можно развивать объекты недвижимости площадью более 100 тыс. кв. м. Мы планируем начать работы незамедлительно", - сказал BNS В. Матулявичюс.

Как сообщила Latvijas Kugnieciba, здание Preses Nams продано компании PN Project. Латвийская компания PN Project была создана в апреле этого года. Lord LB Asset Management контролирует 80% ее акций, еще 20% акций принадлежит литовскому предприятию Investiciju sistemos, которое принадлежит пяти юристам адвокатской конторы Cobalt.

Построенное в советское время Preses Nams - одно из самых высоких зданий Риги, раньше в нем размещались СМИ.

Сейчас Lords LB Asset Management контролирует 13 фондов: 8 фондов недвижимости, 3 фонда частного капитала и 2 фонда энергетики и инфраструктуры.

BNS
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Бизнес

Предприятие Lords LB Asset Management за 16,8 млн. евро купило здание в Риге

Ryga
Принадлежащая латвийской судоходной группе Latvijas Kugnieciba компания LASCO Investment за 16,8 млн. евро продала контролируемому литовской инвестиционной компанией Lords LB Asset Management предприятию административное здание в Риге.

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