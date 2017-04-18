Предприниматели Вильнюсского аэропорта в растерянности

Закрытие Вильнюсского аэропорта на реконструкцию (с 14 июля до 18 августа) создаст неудобства не только для путешественников, но и для представителей малого бизнеса, работающих в аэропорту. Они практически единогласно говорят, что отдых в разгар лета - невиданная роскошь, которая принесет немалый убыток.

Директор гостиницы AirInn Vilnius, размещенной рядом с аэропортом, Александр Грибоедов сказал, что все постояльцы гостиницы так или иначе связаны с аэропортом.

"Люди бывают разные, но все они клиенты аэропорта. Как ни странно, наши постояльцы в основном литовцы, вылетающие рано утром, накануне они приезжают из других городов Литвы. У нас также останавливаются работники авиакомпаний и пилоты", – сказал Грибоедов.

Всех этих клиентов во время закрытия аэропорта не станет.

"Мы не ждем этого месяца, поскольку всю прибыль за этот год отдадим на то, чтобы продержаться в эти 35 дней", – сказал директор гостиницы.

В аэропорту также работают магазины игрушек и сувениров 100% Lithuanian и Morka. Их директор Янина Шлёжайте сказала, что реконструкция будет для них проблемой.

"Мы не сможем торговать нашей продукцией – в терминале не будет людей. Часть наших девушек (их 8), должны будут уйти в отпуск. К счастью, есть такие, кто накопил отпуск, но им за все 35 дней все равно не выплатят отпускные – такого количества дней нет ни у кого", – сказала Шлёжайте, заметив, что часть работников вообще останется без средств, поскольку они свои отпуска уже использовали.

"Реконструкция будет проходит в то время, когда пассажиропоток самый большой. Я не говорю только о наших магазинах в аэропорту, я говорю обо всем старом городе. Думаю, столичные предприниматели это тоже ощутят", – сказала директор.

Как это ни парадоксально, но предпринимателям во время простоя все равно придется платить аэропорту половину арендной платы. "Нам сказали, что это не военное положение, поэтому соглашение об аренде не приостанавливают", – сказала Шлёжайте.

Представитель Lietuvos oro uostai Индре Балтрушайтене сказала, что компания пытается не создавать особых проблем предпринимателям, работающим в аэропорту.

"Мы хотели бы уточнить, что во время реконструкции предприниматели по-прежнему смогут пользоваться помещениями. Более того – во время реконструкции они смогут заниматься другой нетипичной деятельностью. Несмотря на то, что движения самолетов не будет, аэропорт не будет закрыт, в нем планируют различные мероприятия", – сказала Балтрушайтене.

Она считает, что с точки зрения долгосрочной перспективы, закрытие аэропорта на реконструкцию больших проблем предпринимателям не принесет.