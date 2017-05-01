Предприниматели литовского взморья напуганы идеями правящих

Решение в связи с запретом на торговлю алкоголем во время мероприятий и во временных уличных кафе буквально потрясло предпринимателей литовского взморья, включая организаторов Праздника моря.

Организаторы праздника боятся, что лишатся помощи крупнейшего спонсора, и им придется просить денег у городских властей.

"Ужасно", "это ограничение бизнеса", "невесело", как этот запрет оценили предприниматели Паланги и Клайпеды. Многие считают, что власти выбрали не самый мудрый способ ограничения употребления алкоголя.

"Те, кто хочет напиться, не ходит в кафе. Они находят иные способы. Чаще всего эти люди идут в алкогольные магазины, работающие круглосуточно", - возмущаются предприниматели.

"Для моего бизнеса это очень плохо. В сезон все хотят сидеть на улице. В моем клайпедском кафе 70 мест, еще столько же – на уличной террасе. Летом в помещении клиентов не бывает. В Паланге такие же пропорции. Конечно, можно есть на террасе, а пиво купить внутри, а потом бегать, после каждого куска, чтобы запить", - шутил владелец кафе в Клайпеде и Паланге Рамунас Поцявичюс.

Член правления Клайпедского старогородского объединения предпринимателей Инга Чеснакене уверена, что авторы идеи снижения масштабов употребления алкоголя пошли ни тем путем.

"Неужели кто-то подсчитал, что именно на уличных террасах люди больше всего напиваются? Ведь мы работаем только до 23-24 ч. Желающие напиться делают это в других местах. Мы только недавно порадовались, что клайпедский Старый город стал оживать, стал красивее, а сейчас вот – такой удар. Город и без того опустел, если еще уберем уличные кафе, то незачем будет идти в город. Все будут ездить только к морю", – сказала предприниматель.

Планируемый запрет больно ударит и по Празднику моря. Директор Klaipėdos šventės Романдас Жюбрис сказал, что есть большая вероятность, что лишатся спонсора праздника. Кроме того, город лишится доходов, которые бизнесмены платят в виде денег за лицензии. А это может стать бременем для бюджета, которому придется компенсировать утрату спонсора.

Представитель спонсора Праздника моря ЗАО Švyturys-Utenos alus Дайнюс Смайлис подтвердил, что если будет запрещена реклама пива и его торговля, то ни о каком спонсорстве праздника не может быть и речи.