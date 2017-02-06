Предприниматель: создание виртуального завода Tesla делает Литву известнее

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BNS
понедельник, 6 февраля 2017 г. 11:00
Созданный литовцами виртуальный завод электроэлементов американского производителя электромобилей Tesla показывает, что у страны есть талантливые специалисты, а поскольку их работу заметила сама американская компания, имя Литвы приобретает известность, говорит предприниматель Владас Лашас.
"Tesla" įkrovimo stotelės
© Shutterstock nuotr.

"Молодая и энергичная команда в Вильнюсском парке технологий в минувшие выходные создала первый Gigafactory в виртуальном пространстве. (...) Большинство компаний новой экономики, таких, как Tesla или другие предприятия Силиконовой долины, их сотрудники, все прошли этап игр. Это показывает, что мы можем проводить в жизнь не только игровые инициативы, но у нас есть люди, которые могут спустя несколько лет работать на таких заводах и управлять сложным цифровым производством", - сказал BNS В. Лашас, который также является инициатором приглашения Tesla построить свой новый завод в Литве.

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Литовское сообщество компьютерных игр создало в виртуальном пространстве в Круонисском промышленном парке завод электроэлементов Tesla, который еще только планируется построить в Европе. Заметив это, Tesla заявила в своем аккаунте в социальной сети Twitter, что "Литва знает путь к нашим сердцам".

"Я бы сказал, что то, что они отдельно заметили инициативу небольшой страны, значит очень много, потому что инициативу увидело все сообщество компании Tesla и все окружающие. Даже если и не будет достигнуто ничего больше, имя Литвы приобретает известность в контексте технологий будущего", - сказал В. Лашас.

Tesla сейчас строит в штате Невада "гигафабрику" электроэлементов стоимостью 5 млрд. долларов - пока завод открыт лишь частично. Глава Tesla Элон Маск предложил идею построить вторую фабрику подобного размера в Европе. И все же компания не раскрывает конкретные планы на предмет строительства предприятия в Европе.

BNS
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Бизнес

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Tesla įkrovimo stotelės
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