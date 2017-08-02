Предприниматель "повесил" свой долг на безработного

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BNS
среда, 2 августа 2017 г. 16:33
Вместо того, чтобы заплатить государству долг в размере 10 000 евро, предприниматель нашел безработного и фиктивно продал ему акции компании. Предпринимателю из Шяуляй это обошлось в 100 евро – безработный из Каунаса подписал за эти деньги все необходимые документы.
© DELFI / Karolina Pansevič

Каунасское управление Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) завершило расследование в отношении шяуляйского предпринимателя, которого подозревают в неуплате налогов, присвоении средств компании, ведении "черной" бухгалтерии и подделке документов.

По данным расследования, в 2016 году глава шяуляйской компании получил упоминание о том, что он задолжал больше 10 000 евро государство. Шяуляец решил долг не погашать – нашел безработного каунасца, который окончил всего 8 классов, и продал ему акции своей компании.

СРФП сообщила, что расследование показало, что акции компании за 2900 евро были проданы фиктивно.

Новый владелец и директор компании за 50 евро подписал представленные предпринимателем документы, в которых сказано, что он якобы перенял бухгалтерский учет и почти 27 000 евро наличными. Еще 50 евро каунасец получил за то, что он подписал документы в Центре регистра об изменении статуса акционера и директора.

Подозревают, что предприниматель присвоил средства компании. Кроме того, фиктивная компания из Шяуляй была зарегистрирована в Каунасе. Было арендовано помещение, в котором она была зарегистрирована. Арендную плату внес шяуляйский предприниматель.

Законченное дело было передано в Каунасский окружной суд. э

BNS
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