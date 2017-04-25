Предприниматель бросил вызов премьер-министру и министру здравоохранения

Предприниматель, открывший магазин недалеко от Юрбаркаса, бросил вызов премьер-министру Саулюсу Сквернялису и министру здравоохранения Аурелиюсу Вериге – он предлагает им постоять у прилавка.

"Хочу бросить вызов. Хочу пригласить в мой магазин как Веригу, так и Сквбернялиса", – сказал предприниматель Видас Шукис, открывший в Смукучяй магазин Smukučių kromelis.

"Смогут постоять у прилавка, тех, кто не умеет, научим, будет возможность заработать достойную зарплату. Прошу их лично подготовить для меня бизнес-план, как бизнес субъекту такого уровня нормально функционировать еще каких-нибудь три года, при учете ограничений, которые власти вводят для бизнеса, снижающие доходы и оборот. Как мне сохранить созданные рабочие места, как платить работникам достойную зарплату, как работать с банками, погашая кредиты, прогнозировать инвестиции.

Может, я слишком глуп для такой математики, я не профессионал, поэтому обращаюсь за помощью к тем чиновникам, которые лучше знают, что нужно бизнесу. Жду их визита", – прибавил он DELFI.

Предприниматель открыл свой магазин год назад. Он возмущен тем, что правительство намерено менять время торговли алкоголем и увеличить возрастной ценз до 20 лет.

"В нашей стране невозможно планировать инвестиции на два месяца вперед, поскольку совершенно неясно и непонятно отношение власти к бизнесу. Как и у той власти, что была до этой – при ней также было сложно планировать, поскольку появлялись решения, которые невозможно было сочетать с расширением бизнеса.

А сейчас вообще ненормальное что-то, поскольку дебаты не имеют никакого смысла. Они стали политическими, это политика. И это очень плохо", – сказал предприниматель.

Шукис рассказал, что решил построить магазин еще в 2015 году, поскольку ближайший магазин находился в 5 км. Предприниматель построил здание площадью 100 км. м, в одном из помещений он оборудовал магазин.

"Рядом с дорогой я построил современный комплекс скандинавского типа, чтобы он гармонировал с окружением. Это каркасная деревянная постройка с площадкой для машин, зонами отдыха и т.д. Инвестиции свыше 150 000 евро.

Все: и поставщики, и другие думают, что магазин находится в другой части жилого дома: часто люди строят магазин чуть ли не за своей спальней. Я такого не делал, мне есть где жить. Если строишь новое – строишь, как надо", – сказал он.

В планах предпринимателя – открытие мини-бара, но новые запреты заставили предпринимателя менять свои планы.

Акцизные товары - алкоголь и сигареты, составляют около 40 процентов оборота магазина. Шукис считает, что новые запреты направлены на закрытие сельских магазинов, он обвиняет власть в развале бизнеса.

"Я не из тех, кто легко сдается. Я хожу на всякие встречи, вхожу в ассоциации, структуры и т.д. Я лично хорошо знаком с Веригой, это фанатик. Как может один человек решить, что нужно всему народу. Если народ говорит, что это плохо, откуда он знает, что будет хорошо.

Я также возглавляю союз литовских АЗС. В 2015 году мы боролись за изменение закона, запрещающего продажи на АЗС. Верига на протяжении года по несколько раз в неделю участвовал в разных заседаниях.

Тогда целью было сократить количество точек доступа алкоголя. В стране тогда было 700 АЗС, значит, с 2016 г., в Литве количество таких точек сократилось на 700 единиц, но по данным Вериги и ВОЗ количество потребляемого алкоголя не сократилось. Так действительно ли путь запретов адекватен?" – вопрошает Шукис.

Он сожалеет, что к мнению предпринимателей не прислушиваются, а Веригу называет министром алкоголя и предлагает ему заняться вопросами здравоохранения, а не алкоголем.

Больше всего предпринимателя пугают планы в связи с открытием специализированных магазинов, однако пока Минздрав эту идею отложил.

"Магазин сократил бы время работы, поскольку никто колбаску и хлебушек до 22 ч. часов продавать не будет, не будет держать продавца, жечь свет. Бизнес все считает. Есть потребительская корзина, а если ее нет, – бизнес невыгоден, поэтому его надо либо закрывать, либо сокращать время работы и увольнять людей, снижать зарплаты", – сказал он.

Планы в связи с повышением возрастного ценза до 20 лет он называет нарушением Конституции, прав человека.

Он предлагает отложить обсуждение закона на 4 года, а лучше принять новый, который сначала обсудят с обществом и бизнесом.

В противном случае предприниматель намерен закрыть магазин и эмигрировать. Он собирается ехать в Испанию.

Представитель Минздрава Аудроне Астраускене отмечает, что ограничения -

не выдуманные кем-то меры: "Эти меры предлагают как ВОЗ, так и эксперты ЕС, считающие их самыми эффективными и научно обоснованными".

Она не согласна с утверждениями будто эти поправки снизят инвестиции и создание рабочих мест.

"Чаще как раз слышно, что некому работать, поскольку трудоспособные мужчины на селе стали алкоголиками или умерли от алкоголя, некому воспитывать детей. Новое регулирование всегда вызывает определенное движение, поскольку требует новых решений. Давайте признаем, что сейчас сельские магазины предназначены для продажи продуктов, товаров домашнего обихода, а алкоголь не должен быть основным товаром, ради которого люди идут в магазин", – сказала она.

Она не считает, что ограничение времени продажи алкоголя нанесет вред малому бизнесу: "Есть человеку надо каждый день, а то, что не в любой момент можешь купить алкоголь - на пользу всем".

Однако глава Литовской ассоциации торговых компаний Лауринас Вилимас считает иначе: "Понятно, что не все сельские магазины закроют, но некоторые действительно вынуждены будут закрыться. Продажи алкоголя в сельских магазинах составляют немалую часть оборота - от 30 до 80%.

Каждое невзвешенное решение в связи с ограничением в Литве имеет перераспределяющий эффект, т.е. на смену легальным продажам в магазинах приедет "теневая" торговля. В маленьких магазинах все оптимизировано, там уже не на чем экономить.

Значит сильное снижение доходов в таких магазинах приведет к окончанию деятельности. К примеру, если сильно урежут время продаж, то те, кто захочет купить алкоголь, вечером пойдут уже не в магазин, а в ближайшие нелегальные точки, а их будет немало".