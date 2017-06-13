Предложение в рамках налоговой реформы, которое не одобряют даже свои

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ru.DELFI.lt
вторник, 13 июня 2017 г. 14:40
Советник министра социальной защиты и труда Линаса Кукурайтиса экономист Ромас Лазутка не рад предложению, связанному с введением необлагаемого налогами содровского взноса, поскольку это на руку работодателям.
© DELFI / Domantas Pipas

В соответствии с предложением, содровскими налогами не будут облагать 100 евро от зарплаты в размере 380-480 евро.

Это значит, что взносы в "Содру" будут платить не с 380, а с 280 евро.

"Я к этому с энтузиазмом не отношусь. Уже хорошо сказали об этом: поскольку большую часть взноса платит работодатель, то этой выгодой воспользуется именно работодатель", - сказал Лазутка.

Это предложение уже критиковал председатель парламентского комитета по бюджету и финансам Стасис Якелюнас, который подчеркнул, что это предложение принесет пользу работодателю (он платит со 100 евро в "Содру" 30,98 евро, а работник всего – 9 евро).

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Лазутка сказал, что это предложили, чтобы компенсировать введение минимального содровского взноса.

Минимальный взнос означает, что все взносы будут делать от минимальной зарплаты – с 380 евро – даже в случае с теми, кто работает неполный рабочий день. Так хотят вытащить рынок труда из "тени".

Однако, по мнению Лазутки, минимальный взнос нельзя связывать с освобождением от содровских взносов.

"Я думаю, что это слишком поспешное предложение, вряд ли в нем есть необходимость", - сказал советник.

По словам Лазутки, все экономисты признают, что взносы работодателя в "Содру" - это заработанные человеком деньги, которые откладывают на будущее, чтобы выплатить в качестве пенсии по старости.

По его мнению, если ввести необлагаемый содровскими налогами минимум, то надо увеличить зарплату на бумаге.

Лазутка сказал, что такое предложение имело бы смысл, если бы не отказались от плана объединения взносов работника и работодателя. Поскольку от такого объединения отказались, то предложение не имеет смысла.

На вопрос, откуда тогда появилось это предложение, он сказал, что не знает: "Может, недостаточно подумали, может, кто-то думает, что этим можно пожертвовать. Поскольку есть такое мнение, что это важная льгота для бизнеса. Так рабочая сила станет дешевле. Расходы работодателя - "зарплата на бумаге" и взнос работодателя. Если мы этот взнос уменьшим, значит, расходы на рабочую силу уменьшаются, можно надеяться, что рабочую силу будут больше покупать".

Однако Лазутка признает, что сейчас на рынке труда "засуха": работодатели жалуются, что не находят подходящих работников.

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