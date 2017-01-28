Предложение для желающих купить жилье на взморье: очень маленькие квартиры

Цены на недвижимость в Литве растут, поэтому некоторые предприниматели решили этим воспользоваться и предложить людям дешевое жилье. Утверждают, что решение обусловлено желанием гарантировано продать построенные квартиры, чтобы они не стояли пустыми.

Так появился проект Šventosios apartamentai.

Представитель компании Pajūrio vilos Гедрюс Сидаравичюс сказал, что апартаменты начнут продавать в феврале.

"В договорах укажем, что покупатели могут поселиться в квартирах осенью этого года, но реально мы думаем, что все будет готово летом. Мы укажем более продолжительный срок, поскольку проходит реконструкция здания, могут быть непредвиденные препятствия, но мы надеемся, что все будет оперативно" – сказал Сидаравичюс.

Šventosios apartamentaiпоявятся на ул. Мокиклос, 79, в Швянтои, в 1 км от моря.

"Это здание у нас в Швянтои было давно. Сейчас мы оценили место, конструкции здания, увидели, что можем удовлетворить потребности желающих купить жилье на взморье, у которых нет больших денег на это. Мы можем заполнить этот сегмент", – сказал Сидаравичюс.

Всего оборудуют 115 апартаментов площадью 19-28 кв. м.

"Реально это будет одна комната, небольшая кухня и душ. Мы решили, что лучше продать небольшое жилье, но дешевле, чем большое и дороже", – сказал собеседник.

По его словам, стоимость апартаментов будет от 20 000 евро с частичной отделкой. Апартаменты с полной отделкой обойдутся в 22 000 евро. Цена будет зависеть от площади. Цена квадратного метра составит 1100-1200 евро.

"Чаще всего многие ищут жилье не дороже 40 000-45 000 евро, но таких квартир- единицы, такое жилье продают в течение нескольких дней. Людям неважно, что квартира маленькая, что вид из окна - на стену соседнего дома", - рассказал Сидаравичюс об опыте работы в Паланге.

По его словам, новые квартиры в Паланге и Швянтои стоят 1700-4500 евро за кв. м. Цена зависит от места и площади.

Специалист отметил, что такие апартаменты выгодно покупать тем людям, которые хотят зарабатывать на аренде. "Насколько я знаю, летом в пик в Швянтои сложно что-то найти и за 40 евро за сутки. Эти апартаменты можно смело сдавать по 50-60 евро за сутки. Если лето хорошее, то за два месяца можно неплохо заработать", – сказал Сидаравичюс.