Преданы огласке зарплаты, которые литовские работодатели платят работникам

Сейчас каждый желающий может проверить, какие зарплаты платят литовские работодатели – начиная с банков и заканчивая торговыми сетями и парламентом.

"Содра" начала публично представлять данные о средних зарплатах работников конкретных предприятий и учреждений (если в них больше 3 работников) и общей уплаченной сумме социального страхования.

Эти данные, как и данные о числе работников и долге "Содре", стали доступными после того, как с начала 2017 года вступили в силу поправки к закону о социальном страховании. Все зарплаты даны "на бумаге", без вычета налогов.

К примеру, литовские коммерческие банки в январе платили своим работникам такие средние зарплаты "на бумаге": Swedbank – 1640 евро, SEB – 1554 евро, DNB – 1410 евро, Nordea – 1725 евро, Danske Bank – 1610 евро, Šiaulių bankas – 1107 евро.

Кстати, литовский филиал Barclays Group Operations Limited в среднем платил своим работникам 1972 евро, а Google Lithuania – 6197 евро. Правда, в последней компании - всего 5 работников, а в банках от нескольких сот до более тысячи работников.

Торговые сети в начале года платили своим работникам такие зарплаты: Maxima LT – 547 евро, Palink (Iki) – 556 евро, Norfos mažmena – 572 евро, Rimi Lietuva – 595 евро, Lidl Lietuva – 826 евро.

В Agrokoncernas, принадлежащем лидеру Литовского союза крестьян и зеленых Рамунасу Карбаускису средняя зарплата составляла 897 евро. 13 работников концерна MG Baltic получали в месяц в среднем 1587 евро, а более 100 работников Achema в среднем зарабатывали по 1330 евро.

Зарплаты работников партий ЛСКЗ и Избирательная партия поляков Литвы не сообщаются. 23 работника партии соцдемов получают в среднем 722 евро в месяц, а 16 работников партии консерваторов – в среднем по 906 евро. Работники Движения либералов в среднем получают по 1299 евро, а 6 работников "Порядка и справедливости" по 1683 евро.

По данным Департамента статистики, средняя зарплата в Литве "на бумаге" в третьем квартале 2016 года составляла 783,3 евро.

Но всего двое из 10 крупных работодателей Литвы в январе 2017 года платили работникам зарплаты выше средней.

Это "Литовская железная дорога" - средняя зарплата 1057,62 евро и Сантаришкская клиника - 955,35 евро.

Все остальные крупные работодатели платили зарплату ниже средней - т.е. меньше 783,3 евро.

Kesko Senukai Lithuania платила работникам 734,34 евро, Каунасская клиника – 733,95 евро, Литовская армия – 724,47 евро, Вильнюсский университет – 705 евро, Rimi Lietuva – 595,47 евро, Palink – 556,62 евро.

В компании Maxima LT средняя зарплата была 547,7 евро "на бумаге".

Самая низкая зарплата среди компаний, в которых много работников, была на "Литовской почте" – 470,3 евро.

Минимальная зарплата в Литве составляет 380 евро.

Самые большие зарплаты платили в компаниях, где было от 4-5 до 20 работников.

В январе самую большую зарплату получали работники компании Biotecha - 36 900 евро. На втором месте NDX Energija со средней зарплатой 11 000 евро.

На третьем - Biomin Animal Nutrition со средней зарплатой 9890 евро.