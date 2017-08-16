Правительство предлагает разрешить возврат НДС компаниям стран ОЭСР

Правительство Литвы предлагает разрешить компаниям государств - членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) возврат уплаченного в Литве налога на добавленную стоимость.

Проект изменения Закона об НДС правительство вносит в Сейм, чтобы простимулировать процесс вступления в ОЭСР.

После вступления закона в силу предприятия смогут возвращать уплаченный НДС в том случае, если такого налога нет в тех государствах - членах ОЭСР, в которых эти предприятия находятся.

Поправки к Закону об НДС должны вступить в силу с 1 января 2018 года.

Литва приглашена начать процесс вступления в ОЭСР в июне 2015 года. Ожидается, что решение о членстве будет принято в июне 2018 года.