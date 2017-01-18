Правительство Литвы упрощает условия приобретения земли

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BNS
среда, 18 января 2017 г. 19:20
Приняв во внимание начатую Еврокомиссией (ЕК) процедуру о нарушении, литовское правительство упрощает приобретение земли.
© Shutterstock nuotr.

В будущем не останется требования о том, чтобы покупатель был фермером или чтобы у него был опыт фермерской деятельности.

Правительство в среду в принципе утвердила этот проект.

"Суть в том, что начата процедура в связи с нарушением европейского права. Мы более полутора лет пытаемся доказать, что мы работаем над тем, чтобы таких нарушений не было, но это не признают. Правительство предлагает проект, чтобы было учтено мнение ЕК. Те предохранители, что установлены, будут отменены", - сказал журналистам после заседания правительства премьер Саулюс Сквернялис.

Поправки к Закону о приобретении земли сельскохозяйственного назначения еще должен утвердить парламент.

ЕК начала процедуру о нарушении против Литвы в марте 2015 года, утверждая, что такое правовое регулирование нарушает право Евросоюза (ЕС). ЕК попросила Литву внести частичные изменения в правовые акты, которые в мае 2014 года ужесточили условия продажи земли иностранцам.

Закон, вступивший в силу в мае 2014 года, не позволяет фермерам и связанным с ним лицам приобрести более 500 гектаров земли. Чтобы купить более 10 гектаров земли, у покупателя должен быть трехлетний опыт сельскохозяйственной деятельности или связанная с ней специальность, а чтобы продать землю, нужно использовать ее по назначению в течение пяти лет. Кроме того, нужно получить разрешение Национальной земельной службы.

До 1 мая 2014 года действовал переходный период, который позволял Литве не продавать землю иностранцам.

BNS
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