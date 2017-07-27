Появится ли рядом с Игналинской АЭС современный, мощный дата-центр?

Об этом шла речь в ходе дискуссии, проходившей в тренировочном центре Игналинской АЭС в Висагинасе.

Член инициативной группы по строительству дата-центра, член совета самоуправления Игорь Давидюк.

"С первых дней нахождения в горсовете мы говорили об этом, о новом стержне для города, об IT-направлении как единственном возможном пути, на котором можно было бы развиваться. Также много говорилось об альтернативном использовании инфраструктуры АЭС. В последнее время мы сами активизировались, поскольку не увидели поддержки со стороны своих коллег и местных политиков, которые должны этим заниматься. Активизация пошла с февраля, потому что появилась информация о том, что в этом направлении движутся такие известные компании, как Amazon, Google, есть примеры в США и Италии. Мы поняли, что ждать больше невозможно, и вышли за пределы города и нашли много поддержки.

А почему именно дата-центр? Мы с первого дня рассматривали, для чего подходит инфраструктура АЭС, потому что разбирание до зеленой лужайки выглядело для нас нерациональным. Сама инфраструктура дата-центра, а мы параллельно говорим о центре для майнинга криптовалюты, и требования к такому центру совпадают с требованиями к АЭС. Поэтому все, что есть, идеально подходит. Это направление в мире сейчас развивается и инвестиции в этот сектор по прогнозам до 2020 года вырастут в 4 раза, поэтому другого выбора нет.

В Investuok Lietuva нам сказали, что будет проблема кадров. Но для переезда сюда для работы наших соседей, Беларуси, Украины, наш город наиболее привлекательный. Мы в этом уверены. Здесь есть готовая инфраструктура, все есть, и привлечь сюда специалистов будет проще, чем в Круонис (где пытались реализовывать похожий проект). Кроме того, мы можем даже вернуть висагинцев, у которых уже есть опыт подобной работы.

Мы говорим о крупном игроке, потому что построить небольшой дата-центр можно в любой точке мира. И, естественно, чем больше дата-центр, тем меньше стоит хранение единицы информации. Но проблема строительства больших дата-центров в том, что мест, где есть большие мощности электроэнергии не так много, и в этом плане мы, наверное, единственные в Европе. 6 линий по 330 мегаватт, плюс у нас решена проблема с охлаждением".

Член инициативной группы, глава Висагинского центра развития бизнеса и туризма Елена Бушко:

"Дата-центр — это своего рода дом для серверов. Это место, которое обязательно должно быть стратегическим, хранить в себе большие объемы разного рода информации — частной и государственной. Исходя из этого, для строительства этого центра есть определенные критерии. В этом плане местоположение АЭС идеально подходит для воздвижения дата-центра. Мы рассматриваем инфраструктуру этой станции, площадку, где такой центр может быть построен".

Директор Департамента снятия с эксплуатации Сергей Крутовцов:

"С этим проектом мы имеем дело недавно. На прошлой неделе у нас состоялась первая встреча с инициативной группой. Трудно представить себе использование инфраструктуры для нужд этого проекта. Была дискуссия и мы примерно поняли в каком направлении нужно двигаться, выделить область и реальную часть инфраструктуры, которая может быть использована. Но нужно понимать, что использование инфраструктуры в виде зданий, помещений станции на сегодняшний момент представляется проблематичным. У нас идет планомерный этап снятия с эксплуатации в соответствии со стратегией. У нас предусмотрена «зеленая лужайка», предусмотрен снос всех зданий.

Проблема не в том, что мы не можем отказаться от этой стратегии. Проблема в том, что здания эти загрязнены и их освобождение очень затратно. Как по деньгам, так и по времени. Если мы планируем этот проект в обозримом будущем, то нужно искать более реальные пути. А так, в принципе, какая-то часть инфраструктуры действительно доступна. Мы говорим про территорию рядом со станцией, блоками. Мы говорим об энергоснабжении, возможности охлаждения, то есть, том, что можно задействовать. Этот проект нужно поставить на какие-то реальные рельсы и таким образом решать проблему. В принципе, нерешаемых проблем нет, кроме проблем в законодательной базе, в инфраструктуре, нужно находить нужных партнеров — не только АЭС, но и сети, и искать диалог".

Представитель министерства энергетики Патриция Цейко, заместитель главы отдела по снятию с эксплуатации ИАЭС.

"Все возможно, проект нужно доработать, дополнить определенными вычислениями, сделать его привлекательным для политических структур, инвесторов и тогда действительно можно сесть за стол, обсудить и решить. Мы не можем сказать, что это невозможно. Возможности есть, нужно больше информации, больше времени и больше усилий".

Я думаю, что с ЕС никаких проблем не должно возникнуть, одно другому не мешает. Но тут самое главное — изменить законодательство, потому что, если это хотелось бы делать рядом с АЭС в радиусе 2 км от реактора, то мы сталкиваемся с законодательством, которое в данный момент запрещает любую деятельность, не связанную с АЭС на этой территории. Поэтому нам нужны коррективы в законодательстве. А это уже политические решения. Так что нам, наверное, больше нужно постараться с нашим законодательством, а с внешними организациями, я думаю, мы не должны иметь проблем".

Член инициативной группы и совета самоуправления Висагинаса Евгений Шуклин:

"Мир развивается, каждый невольно становится потребителем и приходит к тому, что нужно где-то хранить информацию, объемы которой увеличиваются. Поэтому потребность в дата-центрах по всему миру растет. На недавнем форуме в Монако было вписано в стратегию, что в Европе должно быть построено 8-10 дата-центров. Мы искали разные варианты, но критерии, по которым строилась станция, сейчас мешают промышленности, логистические маршруты сейчас далеко от города, поэтому мы взяли направление на IT-сферу.

СМИ опубликовали обращение вице-президента Google, который сказал, что идеальное место для дата-центров — это АЭС, потому что критерии, которые применяются для дата-центров, применяются и к АЭС. На сегодня мы имеем следующее: нужно потратить деньги на демонтаж того, что в дата-центре может работать уже завтра. Поэтому здесь двойной плюс: мы не разбираем и смягчаем сам процесс закрытия АЭС, плюс создаем новое направление для государства, в котором можно двигаться».

Мы в своем проекте не привязываемся к зданиям, а чтобы привлечь внимание Amazon или Google достаточно уже водяного охлаждения,сетей и самой территории. У нас есть сейсмически устойчивая площадка, которая защищена, охраняется. Остальные наши показатели также соответствуют — климат, локация, политическая стабильность. Этого достаточно, чтобы привлечь к себе внимание, а цена на электричество — это уже второй этап".

Донатас Завяцкас, глава предприятия BTT group

"Если обратить силы и государства, и министерства энергетики, и местной власти, то, конечно, АЭС — это не просто станция, все эти критерии позади. Но сама инфраструктура и критерии для бизнеса — это 10-20% от общего. Как меня учили, должна быть инфраструктура и ресурсы, второе — обучение людей и третье — инвестор. Когда я увидел презентацию, то начал думать, что, может быть, и можно (построить такой дата-центр — DELFI).

Я думаю, что инициативная группа имеет в виду большой дата-центр, потому что на АЭС — все есть и таких игроков в мире не очень много, 10-20. Это Google, Amazon, Вконтакте. Одна из причин, которая может привести (инвестора — DELFI) в Висагинас — экономическая выгода. И самый главный момент в дата-центре — это стоимость электроэнергии. Нужно обращаться к министерству энергетики: дайте электроэнергию по хорошей цене — и половина вопросов решена. То есть воля должна быть не только местная (а инициатива очень хорошая), нужна поддержка от всех.

Я думаю, что (проект дата-центра — DELFI) это возможно. В нашем регионе мы имеем самые слабые позиции в этой сфере. Но наше географическое положение и все те плюсы, о которых говорили коллеги, у нас есть. И мы можем еще успеть в этот поезд. Если подсчитать, то вокруг нас, включая Скандинавию, 50 млн. жителей. Это немало. Учитывая, что есть тенденция, кто-то такой центр построит, это 100%. Мы это будем или не мы — нам решать".