Появился новый налог: измеряют высоту травы

В Литве появился новый налог для жителей многоквартирных домов – счета за скошенную траву.Недавно такой налог узаконили в Расейняй. Глава Raseinių butų ūkis пораженным жителям объяснил, что такой налог уже действует в Клайпеде, в Радвилишкисе и со временем станет нормой во всей Литве.

До сих пор газоны в городе скашивали рабочие компании мэрии Raseinių butų ūkis. Однако в мае большинство членов горсовета решило, что за скашивание травы должны платить жители домов или же они сами должны заботиться о том, чтобы трава была скошена.

Жители обнаружили, что счет за коммунальные услуги увеличился больше чем в два раза (появился новый пункт – стрижка газонов), поднялся шум в социальных сетях. Состоялись собрания в нескольких жилтовариществах, на них пригласили представителей мэрии, членов горсовета, специалистов Raseinių butų ūkis.

20 июля вечером на собрание пришел только руководитель Raseinių butų ūkis Ритис Шулинскас.

Собравшимся объяснили: если они сами не скосят траву, то это сделают работники выбранной на конкурсной основе компании. Траву должны стричь не реже чем раз в месяц, или тогда, когда ее высота станет 12 см. Жителям сказали также, что они должны платить и за уход за цветниками - прополку и рыхление земли, а также за стрижку кустов и уборку снега зимой.

Жители интересовались, кто сейчас будет измерять высоту травы на газонах, и заметили, что в последнее время слышатся звуки косилок за окном, значит снова ждут большие счета.

"Почему траву не косят работники Raseinių komunalinės paslaugos. Ведь это бюджетная компания, может, ее услуги стоят меньше?", - интересовался кто-то из жителей.

Шулинскас сказал, что эта компания не выиграла конкурс.

"Она представила не конкурентоспособную заявку, ее услуги оценивались в два раза выше, чем у других претендентов. не знаю, почему они так сделали", - сказал Шулинскас.

"Так уж и не знаете. Не потому ли, что конкурс должен был выиграть известный претендент", - предположили жители.

Глава жилтоварищества Žemaitija Вайдас Крингялис заверил собравшихся, что с них не имеют права брать деньги за стрижку травы на государственной земле (таков статус участков земли рядом с многоквартирными домами), юристы вскоре это докажут и налог отменят.

"О ситуации с новым налогом я недавно с руководством Литовской жилищной палаты. Они сказали, что такой налог несколько лет назад пытались ввести в Вильнюсе, но членам вильнюсского горсовета доказали, что этот налог незаконный", - сказал Крингялис.