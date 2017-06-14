Появилось мобильное приложение для покупки билета на паромную переправу

ru.DELFI.lt
среда, 14 июня 2017 г. 15:12
Отныне клиенты АО Smiltynės perkėla смогут приобрести билеты на паромную переправу при помощи мобильного приложения keltas.lt. Билет можно будет предъявить прямо в смартфоне – распечатывать его не нужно.
© M.Milinio nuotr.

Правда, пока этой услугой могут воспользоваться только пассажиры, велосипедисты и пешеходы с колясками/багажом, которым не полагаются скидки. Льготные билеты можно приобрести в кассе.

Клиентам keltas.lt не придется заезжать в кассы, они смогут приобрести билеты заранее или по пути на переправу. Чтобы приобрести билет, в приложении надо зайти на "Купить билеты" (Pirkti bilietus), выбрать количество билетов и нажать "Оплатить" (Sumokėti). Стоимость билета для пассажира – 0,80 евро. Оплатить можно через э-банкинг, через оператора мобильной связи или с помощью кредитной карты. Приобретенные билеты хранятся в окне – "Мои билеты" (Mano bilietai).

Перед тем как начать пользоваться приложением keltas.lt, нужно зарегистрироваться. Пользователи Gmail.com могут сделать это одним нажатием кнопки, другим придется внести больше данных, создав личный профиль в системе keltas.lt.

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