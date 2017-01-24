Потери в России завод Akmenes cementas компенсировал на других рынках

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BNS
вторник, 24 января 2017 г. 10:00
Вступившее в силу в России с прошлого года обязательное сертифицирование цемента вытеснило с этого рынка литовское предприятие по производству цемента Akmenes cementas, которое получало доходы от экспорта в Калининградскую область, а также других производителей цемента из стран - членов Евросоюза (ЕС).
cementas
© Shutterstock nuotr.

Однако литовской компании удалось укрепить свои позиции на других рынках, поэтому его оборот в прошлом году сократился сравнительно ненамного", пишет деловая газета Verslo zinios.

По предварительным данным, оборот предприятия в 2016 году составил 51 млн. евро и был на 4,4 млн. евро меньше, чем год назад (55,4 млн. евро). Около 60% всей выручки предприятие в прошлом году получило в Литве, около 20% - в других странах Балтии и Беларуси, столько же - в Северных странах. В прошлом году предприятие произвело около 1 млн. тонн цемента - почти столько же, сколько в 2015 году.

По словам гендиректора Akmenes cementas Артураса Зарембы, в 2017 году завод планирует произвести столько же цемента, как и в 2016 году, а доходы от продаж по имеющимся договорам с заказчиками должны составить около 54 млн. евро. Проектная мощность предприятия - около полутора млн. тонн продукции в год.

BNS
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Бизнес

Потери в России завод Akmenes cementas компенсировал на других рынках (4)

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Вступившее в силу в России с прошлого года обязательное сертифицирование цемента вытеснило с этого рынка литовское предприятие по производству цемента Akmenes cementas, которое получало доходы от экспорта в Калининградскую область, а также других производителей цемента из стран - членов Евросоюза (ЕС).

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