Потери в России завод Akmenes cementas компенсировал на других рынках

Однако литовской компании удалось укрепить свои позиции на других рынках, поэтому его оборот в прошлом году сократился сравнительно ненамного", пишет деловая газета Verslo zinios.

По предварительным данным, оборот предприятия в 2016 году составил 51 млн. евро и был на 4,4 млн. евро меньше, чем год назад (55,4 млн. евро). Около 60% всей выручки предприятие в прошлом году получило в Литве, около 20% - в других странах Балтии и Беларуси, столько же - в Северных странах. В прошлом году предприятие произвело около 1 млн. тонн цемента - почти столько же, сколько в 2015 году.

По словам гендиректора Akmenes cementas Артураса Зарембы, в 2017 году завод планирует произвести столько же цемента, как и в 2016 году, а доходы от продаж по имеющимся договорам с заказчиками должны составить около 54 млн. евро. Проектная мощность предприятия - около полутора млн. тонн продукции в год.