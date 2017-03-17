Постановление суда: незарегистрированные домики в Швянтойи должны снести

ru.DELFI.lt
пятница, 17 марта 2017 г. 15:49
Палангская мэрия ни один год поднимала вопрос стоящих на государственной земле или в лесу в Швянтойи незарегистрированных деревянных домиков для отдыха. Наконец, дело удалось выиграть в суде – Верховный суд Литвы принял окончательный вердикт: право на владение этими постройками не может быть зарегистрировано.
© Palangos sav.

"Я рад, kadчто добились справедливости – суд постановил, что эти временные постройки не могут быть зарегистрированы, сформирована практика, которой суды будут руководствоваться при решении судьбы других аналогичных построек", – сказал представитель мэрии Витаутас Корсакас.

Деревянные домики принадлежали мэрии Мариямпольского района. Палангская мэрия отказалась предоставить им адрес как несложной постройке I группы. Сами домики появились там в 1968 году. Мариямпольская мэрия пыталась их узаконить. Однако суды констатировали, что нет оснований для регистрации этих временных построек.

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Постановление суда: незарегистрированные домики в Швянтойи должны снести

Постановление суда: незарегистрированные домики в Швянтойи должны снести
Палангская мэрия ни один год поднимала вопрос стоящих на государственной земле или в лесу в Швянтойи незарегистрированных деревянных домиков для отдыха. Наконец, дело удалось выиграть в суде – Верховный суд Литвы принял окончательный вердикт: право на владение этими постройками не может быть зарегистрировано.

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