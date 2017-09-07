Одна из крупнейших в Литве строительных компаний Panevezio statybos trestas (PST) отремонтирует здание посольства Литвы в Москве.
© DELFI / Kiril Čachovskij

Компания сообщила, что подписала договор с посольством Литвы о ремонте внутренних помещений посольства.

Стоимость проекта - 6,3 млн. евро (с НДС), работы будут проводиться без прекращения работы посольства.

PST за 3,5 млн. евро реконструировала посольство Литвы в Лондоне.

BNS
It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

Бизнес

Новый глава Ассоциации банков Литвы: следующий кризис может быть геополитическим (4)

Мантас Залаторюс, который начал на этой неделе свою...

Посольство Литвы в Москве отремонтирует литовская компания (1)

Одна из крупнейших в Литве строительных компаний Panevezio...

Из-за нехватки электроэнергии ее вырабатывают все электростанции LEG (5)

В связи с тем, чтои из-за нехватки электроэнергии на...

Из-за чемпионата по баскетболу торговцы фиксируют возросшие продажи телевизоров. (1)

Между тем, продажи разных закусок в такое время всегда...

Цены значительно возросли: почему так произошло? (79)

Перед введением евро было много обещаний, что цены не...

TOP новостей

Глава Ассоциации банков Литвы: следующий кризис может быть геополитическим (4)

Мантас Залаторюс, который начал на этой неделе свою...

Петербургский политик: хорошим отношениям мешает комплекс большого брата

"Петербург — как Россия, эффекты (от санкций) действуют...

Погода: лето не сдается - на выходных ожидается потепление

Осень на этой неделе продемонстрировала не самую...

Две трети жителей Литвы видят в Островецкой АЭС угрозу безопасности (158)

Две трети жителей Литвы считают, что строящаяся в...

Цены значительно возросли: почему так произошло? (79)

Перед введением евро было много обещаний, что цены не...