Компания сообщила, что подписала договор с посольством Литвы о ремонте внутренних помещений посольства.
Стоимость проекта - 6,3 млн. евро (с НДС), работы будут проводиться без прекращения работы посольства.
PST за 3,5 млн. евро реконструировала посольство Литвы в Лондоне.
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