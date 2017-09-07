Компания сообщила, что подписала договор с посольством Литвы о ремонте внутренних помещений посольства.

Стоимость проекта - 6,3 млн. евро (с НДС), работы будут проводиться без прекращения работы посольства.

PST за 3,5 млн. евро реконструировала посольство Литвы в Лондоне.