Последние слова пилотов Ту-154 записал произведенный в Литве прибор

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ru.DELFI.lt
среда, 4 января 2017 г. 09:00
Следователи, выясняющие причины крушения Ту-154 над Черным морем исследуют данные бортовых самописцев ("черных ящиков"), в числе этих данных - и слова пилотов самолета. Немногим известно, что последние слова записали приборы, произведенные на действовавшем в Вильнюсе заводе.
© Rusijos tyrimų komiteto nuotr.

"Закрылки, с*ка! Командир, падаем!", – такими были последние слова помощника командира Ту-154 Александра Ровенского, записанные самописцем МАРС-БМ. Таких самописцев в самолете было 3.

Обычно, если самолет падает в море, выяснить причины крушения бывает очень сложно. Самописцы бывает нелегко найти на дне моря, а достать не повредив - еще труднее.

Российские водолазы нашли самописцы, магнитофон оказался неповрежденным. Он, как и самолет, был произведен еще в советское время.

Однако немногие знают, что в то время такие ленточные и кассетные магнитофоны для самописцев производили только в Вильнюсе. Здесь в советское время действовал огромный завод "Вилма".

Официально "Вилма" славилась как производитель надежных по тем временам магнитофонов "Вилма", "Рута", "Тоника", "Скиф" и др. Однако большинство из примерно 7000 работников завода знали, что в охраняемых КГБ и закрытых помещениях завода производят военные товары и товары "особого" назначения.

Альгирдас Сисас - депутат, в советское время работал на этом заводе. Он сказал, что знал о том, что некоторые отделы завода производят приборы для самолетов и другой военной техники.

"Это были аппараты высокого качества, максимально примитивные, но обеспечивающие возможность получения информации. Правда, я не работал в "особом" отделе, я работал в отделе реализации, сам магнитофоны не собирал и с производством напрямую не был связан. Хотя, конечно, с гэбэшниками встречаться доводилось, ведь они были начальниками", – рассказал Сисас.

Последние слова пилотов Ту-154 записал произведенный в Литве прибор
© Rusijos tyrimų komiteto nuotr.

Он не скрывал, что работал на секретном заводе, который был известен под разными названиями, к примеру, "Почтовый ящик 4151" и "Почтовый ящик 52", "Почтовый ящик Nr. 555", а в народе – просто "пятерки".

По словам работавшего на заводе Ромуальдаса Бенюшиса, завод производил и магнитофоны для МАРС-БМ, которые тщательно проверяли сотрудники госбезопасности.

"Много браковали, поскольку мы должны были выполнять планы, а им нужно было качество", – рассказал Бенюшис. По его словам, как и другие подобные самописцы, МАРС-БМ записывал 30 мин. Потом снова 30 мин.

"Не имеет смысла записывать больше, ведь если что-то случается, это происходит быстро, самыми важными бывают минуты или даже секунды", – сказал бывший работник завода.

И на самом деле, эксперты исследуют последние секунды записей самописца Ту-154 – до этого на взлете у самолета не было никаких проблем. На записи нет никаких посторонних шумов, которые могли бы означать взрыв бомбы или захват самолета.

Звук МАРС-БМ обеспечивают три микрофона. На записи слышатся и посторонние шумы, характерные для "громкого" Ту-154, который не отличается хорошей звукоизоляцией. В любом случае трех микрофонов МАРС-БМ достаточно, поскольку, по словам, Бенюшиса, "Вилма" производила очень чувствительное оборудование – такое нужно было КГБ для прослушки. Правда, спросом пользовались и обычные магнитофоны, которые завод производил до 1994 г.

Последние слова пилотов Ту-154 записал произведенный в Литве прибор
© wikipedia nuotr.

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