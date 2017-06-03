После закрытия Вильнюсского аэропорта Каунас поднимет цены

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ru.DELFI.lt
суббота, 3 июня 2017 г. 09:09
Приближается тот день, когда Каунасский аэропорт станет основным в Литве – из-за реконструкции закроют Вильнюсский аэропорт, поэтому все самолеты направят в Кармелаву.
Kauno oro uostas (Lietuvos oro uostų nuotr.)

Читатели DELFI заметили, что в июле, когда Каунасский аэропорт станет основным аэропортом Литвы, значительно вырастут цены на парковку рядом с аэропортом. Представители аэропорта признали, что цены будут повышены.

"Каунасский аэропорт, пользуясь случаем, хочет нажиться на пассажирах и нечеловечески повышает цены на парковку. Сейчас на 8 дней можно оставить машину рядом с аэропортом за 20 евро, но скоро цены сильно подскочат. Разве это нормально? Есть ли у них право пользоваться монополией и издеваться над жителями?", - возмущался читатель DELFI.

Представитель аэропорта Агне Мажейките сказала, что цены меняются на 35 дней, на время реконструкции ВПП в Вильнюсском аэропорту - с 14 июля по 17 августа.

Итак о ценах.

Сейчас сутки в зоне P1 стоят 4,6 евро. Чем дольше стоит автомобиль, тем ниже цена. Скажем, если машина стоит неделю, это обойдется в 31,5 евро – по 4,5 евро в сутки, если 30 дней, то 85,6 евро по 2,86 евро в сутки.

На стоянке P2 15 минут паркинга ничего не стоят. За меньше чем полчаса придется заплатить 1 евро. Дальше за каждые полчаса - 50 центов. За первые сутки - 14 евро, последующие – по 8 евро.

С 14 июля сутки на парковке, если ее заказывать по интернету, будут стоить от 7 (P3) до 9 евро (P1). За неделю соответственно 49 и 63 евро. Никаких скидок за долговременную парковку не будет.

Представители аэропорта утверждают, что цены повышают из-за реконструкции.

"В ходе подготовки к закрытию Вильнюсского аэропорта мы расширяем паркинг в Каунасе, оборудуем около 1000 дополнительных мест.

За 35 дней, в которые будет закрыт Вильнюсский аэропорт, в Каунас прибудет около 3000 дополнительных самолетов, это 300 000 пассажиров. Чтобы обслужить этот огромный, но временный поток, мы много инвестируем в расширение паркинга, но количество мест все равно будет ограниченным", - сказала Мажейките.

14 июля – 18 августа в Каунасский аэропорт из Вильнюса пассажиров будут возить специальные автобусы.

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